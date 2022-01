Palazzolo sull'Oglio

Non è mancata la benedizione dei nuovi lavori. L'intervento è stato di 385mila euro, ma a carico della Parrocchia "solo" circa 38mila coperti quasi interamente da un lascito

San Giuseppe in festa per il 50esimo della chiesa. Per l'occasione, a Palazzolo sull'Oglio, sono stati inaugurati anche i nuovi lavori.

Questa mattina alle 9, don Giuseppe Mensi, vicario episcopale ha presieduto, nella parrocchia di San Giuseppe, la solenne concelebrazione per i 50 anni della consacrazione della Chiesa parrocchiale e a seguire la benedizione dei lavori compiuti sui cementi armati delle facciate esterne.

La Chiesa di S. Giuseppe fu terminata nel 1969 e consacrata il 31 ottobre del 1972 da sua eccellenza monsignor Luigi Morstabilini, vescovo di Brescia. I Consigli parrocchiali, con il parroco don Paolo Salvadori e i sacerdoti collaboratori, hanno proposto di celebrare il 50° nell’occasione dell’inaugurazione dei lavori straordinari alle facciate.

Sono stati invitati tutti i preti nativi e i preti che hanno svolto negli anni il loro servizio e hanno risposto positivamente all’invito don Luciano Bianchi e don Gigi Guerini, ma anche don Osvaldo Mingotti e don Piergiorgio Piozzini. Don Francesco Cucchi, invece, ha scritto dal Canada dove presta servizio rinnovando la sua amicizia e la sua preghiera.

Anche le Parrocchie di Santa Maria Assunta, Sacro Cuore, San Paolo in San Rocco e San Pancrazio, in cammino con San Giuseppe verso la costituzione dell’Unità pastorale, si sono unite nella gioia e nella preghiera all’anniversario della chiesa sorella.

La cerimonia

Nel corso della cerimonia, il parroco don Paolo Salvadori ha ringraziato il vicario episcopale Mensi, ma anche l'Amministrazione guidata dal sindaco Gabriele Zanni, presente in chiesa, gli uffici comunali e l'architetto Giovanni Piccitto. Parole di ringraziamento sono state spese anche nei confronti delle imprese che "con cura e attenzione, ma anche generosità" hanno svolto i lavori.

L'intervento

Da anni il Consiglio per gli affari economici era a conoscenza della condizione critica dei cementi armati delle facciate esterne della nostra Chiesa parrocchiale. Il preventivo oneroso dell’intervento ha sempre però fatto desistere dall’intraprendere le opere necessarie.

I bonus fiscali a disposizione hanno permesse al Consiglio di valutare la possibilità dell’intervento. L’intervento ha avuto un costo finale di euro 385.400,00 iva 22% inclusa. Alla Parrocchia grazie al bonus fiscale ha avuto un costo finale di euro 38.542,69 iva 22% inclusa ai quali aggiungere la spesa di euro 4.550,00 iva 22% inclusa per manutenzioni straordinarie anch’esse da tempo rinviate. Il tutto non è stato possibile solo al bonus fiscale ma anche alla disponibilità dei tecnici sempre pronti per la gestione delle strutture. Come ribadito anche durante la funzione, un grazie singolare è andato all'impresa edile Pietro Pagani Spa (di cui non è mancato l'intervento) e a quella di Urgnani Giuliano e Figlio snc.

Quasi l’intera spesa a carico della Parrocchia è stata affrontata grazie al lascito testamentario per le opere della parrocchia di S. Giuseppe, di 30.029,01 euro, della defunta Palmira Marini.

Ci auguriamo che i restanti 13.033,68 trovino una risposta generosa da parte della Comunità visto che le opere ordinarie e straordinarie sono sempre all’ordine del giorno. L’amore della signora Palmira per la sua Parrocchia dimostrata in vita e in morte sia di esempio. La prossima convocazione dei Consigli parrocchiali valuterà come onorare degnamente la sua memoria e la sua generosità.

Ha ribadito il parroco Salvadori al termine della Messa e prima dell'avvio dell'inaugurazione.