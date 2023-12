"Salute in Piazza" sbarca a Manerbio.

A Manerbio arriva "Salute in Piazza"

“Salute in Piazza” è la manifestazione organizzata da ASST Garda in collaborazione con l’assessorato ai Servizi Sociali e alla Salute del Comune di Manerbio, sabato 16 dicembre 2023 dalle ore 14 alle ore 17 in Piazza Italia. Un evento rivolto alla cittadinanza al fine di diffondere la conoscenza dei servizi di Asst Garda e promuovere la prevenzione della salute attraverso interventi informativi e formativi effettuati dal nostro personale.

“Salute in Piazza è una manifestazione che ha lo scopo di dimostrare ai cittadini quale sia il principio della Riforma dell’Assistenza Sanitaria tramite i servizi territoriali dell’ASST Garda e la conoscenza dell’Infermiere di famiglia, figura strategica nel percorso della presa in carico dell’utente all’interno del proprio ambito territoriale” – commenta Anna Gerola, Commissario Straordinario di ASST Garda". “Un’evento di grande rilevanza per il nostro territorio – spiega il Sindaco del Comune di Manerbio Paolo Vittorielli – che conferma la stretta collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’ASST del Garda volta a divulgare il principio della prevenzione come elemento fondante di una nuova visione della sanità”.

Cinque gli stand presenti

Il primo stand promuoverà la prevenzione, all’interno del quale verrà proposto un test per lo screening dell’HCV (eliminazione dell’Epatite C) dedicato alla fascia di età dei nati tra il 1969 e il 1989; nel secondo stand verrà presentata l’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA), un servizio specialistico multidisciplinare che svolge attività di diagnosi, cura e riabilitazione in ambito neurologico, psichiatrico e neuropsicologico per bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e 18 anni. Il terzo stand, “Libera…mente”, riguarderà l’area delle dipendenze Ser.D. Nel quarto stand gli Infermieri di Famiglia e Comunità (IFeC), gli alleati per la salute, presenteranno come attivare i percorsi di presa in carico della persona sia a livello ambulatoriale sia domiciliare, anche attraverso interventi erogati in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). Infine, il quinto stand riguarderà l’Emergenza - Urgenza, quando la formazione può salvare una vita. Verrà dimostrato come intervenire tempestivamente tramite una rianimazione di base in caso di arresto cardiaco