Rovato: vinti oltre 62mila euro, centrati sei ambi, quattro terni e una quaterna

La Dea Bendata fa tappa a Rovato, vinti oltre 62mila euro.

Un bel regalo di Natale, non c'è che dire, per il fortunato giocatore che ha centrato ben sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Torino. Una buone dose di fortuna che lo ha portato a vincere ben 62.500 euro. La notizia è stata riportata da Agipronwes, la vincita è stata segnalata a seguito dell'estrazione di ieri (lunedì 11 dicembre 2023).

La fortuna nel resto della Lombardia

Buone notizie giungono anche a livello regionale. Nel corso e a seguito dell'estrazione dell'11 dicembre, infatti, in Lombardia sono stati vinti complessivamente oltre 96mila euro. Oltre a Rovato, la Dea Bendata ha fatto visita a San Martino Siccomario in provincia di Varese dove sono stati vinti 23.750 euro vinti a San Martino Siccomario, in provincia di Varese. A Cittiglio sempre in provincia di Varese sono stati inoltre vinti 10.250. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 3,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,1 miliardi dall'inizio dell'anno.