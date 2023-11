Grande festa per il Ringraziamento a Chiari. Questa mattina, domenica 19 novembre, a Chiari è risuonato il rombo dei motori e dei clacson.

Rombo di motori e clacson, i trattori protagonisti del Ringraziamento

Anche quest’anno la sezione locale di Coldiretti, in collaborazione con il Comune di Chiari, ha rinnovato l’invito per festeggiare insieme la Giornata del Ringraziamento. Il ritrovo dei mezzi agricoli ha avuto luogo alle 8.45 presso il nuovo parcheggio in via Maffoni (ex Turla), da qui è partito il corteo con l’arrivo in piazza Martiri della Libertà. Alle 10.15, grazie alla disponibilità del gruppo Alpini, tè e vin brulé hanno accolto tutti gli agricoltori e i partecipanti in un rinfresco in piazza Zanardelli.

Sempre grande la partecipazione nonostante, quest'anno, l'evento sia stato celebrato in concomitanza con Orzinuovi e Rovato.

La Messa e la benedizione

Monsignor Gian Maria Fattorini ha poi celebrato la Messa. Nel corso dell'offertorio, a Dio sono stati offerti i frutti della terra. Infine, al termine della funzione religiosa tutti i mezzi agricoli hanno ricevuto la benedizione transitando in piazza Zanardelli.