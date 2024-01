Rodengo Saiano: due posti per il Servizio Civile Universale.

Servizio Civile Universale: due posti a Rodengo Saiano

La cooperativa sociale Nuovo Cortile per il terzo anno consecutivo aderisce ai progetti ACLI nell’ambito del Servizio Civile Universale (bando 2023 Level Up). Ad essere offerti due posti per due giovani fra i 18 e i 28 anni, che svolgeranno il servizio nelle équipe delle due Comunità residenziali.

Come effettuare la candidatura

La candidatura va effettuata sul sito www.scelgoilserviziocivile.gov.it entro le ore 14 del 15 febbraio.

Progetti al servizio della comunità

Fra i progetti del bando 2023 aderiamo a “Comunità generative”, il cui obiettivo è di favorire il protagonismo dei cittadini e l’attivazione di reti di comunità in grado di rispondere in maniera integrata ai bisogni del territorio, per rendere le città più inclusive e sostenibili sperimentando strumenti di welfare partecipativo.

Le strutture coinvolte

Nuovo Cortile è una cooperativa sociale che, fra gli altri, gestisce due servizi residenziali per pazienti maggiorenni di sesso maschile. I posti offerti nell’ambito del Servizio civile sono uno per Comunità. Comunità psichiatrica a media protezione CPM Pinocchio: è accreditata per 20 pazienti nella struttura principale più 10 negli appartamenti di residenzialità leggera. Il codice sede da selezionare al momento della domanda online è 202944. Comunità terapeutica CTP Pinocchio per le dipendenze: è accreditata per 20 pazienti nella struttura principale più 10 negli appartamenti di fine programma terapeutico. Il codice sede da selezionare al momento della domanda online è 202943.