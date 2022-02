Ritorno del treno storico sul lago, il disaccordo di Legambiente Basso Sebino

La Fondazione Fs e Comune di Paratico intendono puntare sulla valorizzazione turistica della Ferrovia Palazzolo-Paratico-Sarnico, riportando i binari dall'attuale stazione fino al lago. Ad intervenire sulla questione Dario Balotta (presidente del circolo di Legambiente), Franco Gangemi (teosoriere del circolo Legambiente) e il Gruppo Giovani Ambientalisti Paratico.

Questo sorprendente annuncio farebbe rabbrividire chi ha visto, era il febbraio del 1999, l’ultimo treno merci spingersi fino al lago per poi imbarcare i carri sulle chiatte dirette alle acciaierie ex Italsider (poi ILVA) di Lovere - hanno dichiarato - La decisione di sospendere i collegamenti dell'allora committente del trasporto (l’ex Italsider) e delle FS, fu presa a causa degli alti costi del trasporto e dei lunghi tempi di resa, non competitivi con quelli della strada. Ci si aspettava che venisse custodito e non cementato il tratto di linea Stazione-lago, come di solito avvenuto in tutta Europa, in attesa di riaprire le attività ferroviarie. A Paratico invece no. I binari dello scalo lacustre sono stati sepolti, compreso i due rari scambi “tripli”, storici apparati tra gli ultimi rimasti della rete ferroviaria italiana. Anche davanti alla vecchia stazione (ora bar-fioreria) i binari sono stati tolti dopo che il terminale della linea è stato arretrato fino al vicino ex deposito locomotive. Successivamente sui binari in prossimità del lago è stato realizzato il “Giardino delle erbe danzanti“ (costo oltre 500mila euro) esempio di intervento paesaggistico (menzionato nel Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa dell’edizione 2012-2013). L' obiettivo era quello di creare un collegamento verde fra il paese edificato ed il lago, valorizzando la riva ed il contesto lacustre circostante. Ora il giardino verrebbe parzialmente stravolto per rimettere i binari. Pensiamo che non sia necessario che la tradizione del treno storico venga mantenuta con il suo arrivo fino al lago con carrozze panoramiche. Il lago si vede e lo si può fruire tranquillamente con un battello della navigazione. Meglio ancora se treni e battelli fossero in coincidenza! Il progetto delle FS e del Comune è sproporzionato e dai costi enormi (15 milioni di euro). Ci saremmo aspettati invece un piano per la riapertura ai passeggeri della linea, non solo limitata a qualche sporadico treno storico della Palazzolo-Paratico-Sarnico, chiusa dal 1966. La linea, ora completamente ristrutturata è praticamente inutilizzata, percorribile alla velocità di 80 km/h. Prima del covid i treni storici, che utilizzavano la linea con locomotive a vapore, erano 5/6 l’anno. Un utilizzo davvero ridotto che non giustifica certo gli investimenti milionari già fatti e quelli ora previsti. Questo annuncio ad effetti speciali grazie ai fondi del PNRR per gestire forse un convoglio panoramico al mese nella sola stagione estiva ( chi pagherebbe i costi di gestione?) non è quel che serve al lago d’Iseo. Preferiremmo più treni storici da Milano e Bergamo a Paratico-Sarnico e il ritorno dei treni pendolari sulla linea, visto che il traffico automobilistico sulla ex SS469 è sempre ultra congestionato. Prioritario sarebbe anche riattivare i servizi sulla ferrovia Iseo-Bornato-Rovato, tolti maldestramente qualche anno fa dopo aver speso milioni di euro per il potenziamento della linea. La maggior parte dei fondi del PNRR vanno restituiti all’Europa, non sono un regalo per questo vanno spesi bene.