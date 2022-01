Palazzolo sull'Oglio

Un altro intervento che riguarda le medie King.

La scelta dell'Amministrazione comunale.

Riqualificazione energetica alla scuola di Mura: sul piatto altri 600mila euro

È stato approvato il progetto della Giunta del sindaco Gabriele Zanni del valore di 600mila euro per la riqualificazione energetica della Scuola Media King di via Dogane, a Mura. I lavori – che erano stati già inseriti nel Programma triennale dei Lavori pubblici 2022/2023/2024– prevedono diverse opere. Tra queste la posa del cappotto lungo l’intero perimetro della scuola (tranne presso la palestra), nonché la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico aggiuntivo rispetto a quello già esistente. Questo impianto verrà posizionato sopra l’ingresso della bidelleria: per ottimizzarne l’installazione, il tetto verrà coibentato e ristrutturato.

Il bando regionale

Inoltre, il progetto verrà anche candidato al Bando regionale 2021 RI–GENERA - dedicato a contributi per il contenimento dei consumi energetici delle strutture pubbliche attraverso l’integrazione con impianti a fonte rinnovabile - proprio perché punta a razionalizzare l’uso dell’energia nel plesso pubblico, sviluppandola anche da quella rinnovabile solare.

Il commento del sindaco

"In questo periodo, grazie al lavoro degli Uffici preposti, stiamo cercando di farci trovare pronti per intercettare i contributi ministeriali e regionali messi a disposizione nell'ambito del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resistenza, sia per realizzare progetti in linea con i nostri indirizzi di mandato, sia per effettuare ulteriori interventi volti a migliorare la qualità, l'efficienza e la sicurezza del patrimonio comunale, in particolare quello delle strutture scolastiche», ha commentato il sindaco Gabriele Zanni.

Gli altri interventi

Del resto, questo è solo l’ultimo in ordine di tempo dei progetti che hanno interessato la scuola di Mura. Un primo intervento, eseguito nell’autunno 2021, per un importo di circa euro 260mila ottenuti dallo Ministero dell’Interno, ha previsto il rifacimento della copertura delle aule con soluzione coibentata, migliorando pertanto il comfort interno delle aule: più calde d’inverno e più fresche d’estate. Mentre verranno realizzati prossimamente i lavori denominati «Sport e Ambiente insieme» all’interno dell’iniziativa Bilancio Partecipativo – finanziato dal Comune con 75mila euro – per la riqualificazione dello spazio esterno con la creazione di un campo polivalente, con la tracciatura per il basket e la pallavolo, oltre che del campo per il salto in alto e tutta una serie di spazi accessori per lo svolgimento di varie attività ludico sportive nonché di due piste: quella del salto in lungo e quella di velocità.