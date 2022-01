Ripristinato il centro tamponi di Iseo, tutti gli orari

Covid-19

Asst Franciacorta informa che sarà aperto da lunedì 3 gennaio.

Ripristinato il centro tamponi di Iseo che era stato tolto, nell'ultimo periodo era attivo solo a Chiari, un punto di riferimento in più per snellire le code ed il traffico.

Iseo

In particolare Asst Franciacorta informa che da lunedì 3 gennaio sarà attivo anche il Drive Through di Iseo. Gli orari in cui verranno effettuati i tamponi antigenici rapidi a carico del servizio sanitario regionale per accesso rsa/rsd, hospice ed altre strutture residenziali sanitarie, sociosanitarie o sociali è dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 8.30. Mentre l'accesso solo su prenotazione del medico di famiglia/pediatra di libera scelta su portale o con presentazione di ricetta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16. Il drive rimane aperto con accesso solo su prenotazione anche nelle giornate di sabato dalle 8 alle 14 (primo, terzo e quinto sabato del mese); domenica dalle 8 alle 14 (seconda e quarta domenica del mese).

Chiari

Il Drive Through di Chiari di via Vecchia per Castelcovati seguirà gli stessi orari. Per quanto concerne l'accesso solo su prenotazione il sabato dalle 8 alle 14 (secondo e quarto sabato del mese) e domanica dalle 8 alle 14 (prima, terza e quinta domenica del mese). Sarà quindi aperto nelle seguenti giornate: sabato 1 gennaio dalle ore 8,00 alle ore 12,00.- domenica 2 gennaio dalle ore 8,00 alle ore 14,00.