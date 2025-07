Rievocazione di Atletica storica: che successo la prima edizione

Sport

Tanti atleti, alcuni giovanissimi altri veterani, che si sono dati appuntamento sulle corsie in terra battuta

di Gaia Bussadori

Lo stadio Bragadina di Verolanuova ha ospitato venerdì 18, per la prima volta, una serata dedicata all'atletica...di una volta.

Rievocazione atletica storica

Tutto nasce dalla passione di Luca Galletti, atleta verolese, in forza all'Atletica Pompiano, che ha vestito i panni dell'organizzatore per inseguire un sogno: riportare a Verolanuova l'atletica. Qui si è fatta la storia grazie al professor Morandi e al suo successore professor Mazzolari, ma da diversi anni manca un'associazione di atletica in paese.

"Questa è la prima volta che si organizza una manifestazione di questo genere - ha spiegato Galletti - qui la protagonista è la pista: è ancora in terra battuta, ma fa il suo dovere: abbiamo voluto correre come si faceva una volta, cioè scavandosi le buchette nella terra al posto dei blocchi, righe di gesso per dividere le corsie, filo di lana al traguardo per decretare il vincitore e scarpette con due centimetri di chiodi, ma solo per chi vuole".

L'idea di Galletti è stata un successo: 42 atleti da tutta la provincia, di tutte le età dai piccoli corridori in erba ai veterani, con nomi importanti della categoria master a livello nazionale come Claudio Fausti, Alessandro Bertoletti, Roberto Bononi e Giuseppe Rambaldini. Soddisfatto anche il presidente della Polisportiva verolese Andrea Barbieri:

"La Polisportiva conta dieci diverse discipline sportive, sarebbe un sogno riuscire a introdurre nuovamente l'atletica. E' vero che la pista è datata, ma c'è ed è un peccato non utilizzarla".

Tante gare per grandi e piccini

"Atletica storica 1964" ha proposto gare di velocità (100 mt adulti, 80 under 18), corsa di mezzofondo veloce (800 mt), corsa di fondo prolungato (5000 mt), salto in lungo e lancio del vortex. Non sono mancate le premiazioni alla fine di ogni sessione, in particolare tutti i partecipanti under 18 sono stati omaggiati con una bella maglietta tecnica. Atletica storica 1964 ha portato Verolanuova indietro nel tempo facendo rivivere le emozioni più autentiche dello sport: voglia di mettersi in gioco e condivisione. C'è proprio da sperare che questo sia solo l'inizio di una grande avventura.