Ha stabilito un nuovo primato assoluto l’Appuntato dei Carabinieri Luca Vadacca, che riesce a ricordare seimila cifre dopo la virgola del Pi greco.

Oggi, presso il Municipio di Remedello, avanti una commissione presieduta dal sindaco di Remedello Simone Ferrari, l’Appuntato scelto dei Carabinieri Luca Vadacca, in servizio presso la Stazione di Isorella, ha sostenuto una prova mnemonica sulla numerazione del Pi greco. In un’ora e trenta di esame, il militare ha enunciato 500 numeri, in una prestazione mnemonica consistita nel risalire in pochi secondi al numero corrispondente dell'esatta posizione di ogni singola cifra decimale del Pi greco sui primi 6.000 numeri della infinita costante matematica.

Sarebbe da “Guinness Word Records”

Se non è stato possibile registrare nei primati la performance per la mancanza di almeno un commissario della “Guinness Word Records”, secondo lo stesso organo costituisce comunque la prima di questo tipo espressa in ambito mondiale. L’Appuntato si era aggiudicato nel 2019 a Udine il titolo di campione nazionale ricordando 7.106 cifre dopo il Pi greco in maniera consecutiva mentre l’anno scorso ha scalato la classifica conquistando il primo posto europeo e decimo mondiale, ricordando 22.801 cifre dopo la virgola, in un esame di sette ore filate.