Ricordando Graziano con la sua amata musica

Hanno deciso di festeggiare il suo compleanno in musica gli amici di Graziano Mor che si sono ritrovati giovedì in piazza a Gambara per il suo 61esimo compleanno, sicuri che lui da lassù li guardasse.

Graziano e la sua passione per la musica

Così hanno deciso di ricordare e omaggiare l’amico scomparso improvvisamente a giugno a soli 60 anni i tanti amici e conoscenti che con lui condividevano la passione per la musica e che in tanti anni sono saliti su palchi e suonato in tante occasioni. Una serata organizzata dal Corpo Bandistico in collaborazione con il Comune per ricordare l’amico: in oltre tre ore di musica si sono alternati sul palco gruppi e formazioni legati a Graziano da affetto e stima. Legenda, Music Mall, Hot Ice Cream, la direzione Opposta, Gruppo Messa ragazzi, Vento e Pioggia, Mokamara e il Civico “Giuseppe Verdi” sotto la guida di Maddalena Salami e che ha condotto la serata e del maestro Francesco Andreoli. Con la sua musica Graziano ha accompagnato tanti momenti di vita del paese e non solo. Un malore improvviso non gli ha lasciato scampo, nonostante la corsa in ospedale con l’eliambulanza. La sua scomparsa ha lasciato sgomento, commozione e per la perdita di una figura centrale per la comunità gambarese. Graziano infatti da oltre 40 anni faceva parte della Banda “Giuseppe Verdi” come trombettista e non mancava mai alle occasioni in cui la banda allietava la comunità. Grande il suo impegno per il Centro parrocchiale, attivo in parrocchia e ovunque ce ne fosse bisogno, non si risparmiava e sapeva farsi apprezzare da tutti per la tua simpatia, il sorriso genuino e schietto. Piastrellista di professione conosciuto in tutta la zona, Mor ha sempre avuto una passione particolare per la musica ed è stato uno dei fondatori della storica band della Bassa “La direzione opposta”. Suo anche il corso di chitarra alla scuola di musica “Santa Cecilia”.