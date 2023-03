Ricominciati i lavori per il restyling del lungolago di Iseo

Sono ricominciati i lavori per il secondo e il terzo lotto del maxi progetto da oltre 3 milioni di euro per il restyling del lungolago di Iseo.

Il progetto di riqualificazione della passeggiata che collega largo Dante al lido dei Platani riguarda la messa in sicurezza e il consolidamento dello spondale e il rifacimento della pavimentazione con la posa di arredi nuovi, a prosecuzione dei lavori già eseguiti lo scorso anno tra uno stop e l’altro in un tratto limitato verso l’ospedale.

Per evitare i problemi già verificatisi tra la primavera e l’estate 2022, per consolidare lo spondale si interverrà realizzando un muro nuovo aderente all’esistente.

"Siamo certi che le ditte incaricate, Ziliani F.lli & figli spa di Iseo e Ferrari Gianlucio di Castione della Presolana, sapranno garantirci qualità e tempi certi - hanno commentato dall’Amministrazione comunale - Ci auspichiamo che le tecniche di lavorazione concordate consentano di contenere il più possibile i disagi per cittadini e turisti".

Da cronoprogramma sono previsti (condizioni meteo e del lago permettendo) 8 mesi di lavorazioni, con un’interruzione tra luglio e agosto, quando ci sarà un ripristino provvisorio del lungolago per limitare i disagi sul turismo. L’obiettivo dell’Amministrazione è riuscire a inaugurare il lungolago nuovo a cavallo tra fine 2023 e inizio 2024.