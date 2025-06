Riccardo Frizza dirige la Repubblica: il maestro bagnolese al Quirinale.

Il Maestro Frizza al Quirinale

Un bagnolese al Quirinale. Riccardo Frizza, direttore d’orchestra nei più importanti teatri del mondo, direttore musicale e direttore artistico del Donizetti Opera di Bergamo nonché direttore principale della Hungarian Radio Symphony Orchestra and Choir, è stato il protagonista del «Concerto al Quirinale» che l’1 giugno ha aperto le celebrazioni per il 79° anniversario della Festa della Repubblica.

Il concerto, che si è tenuto nello splendore del Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale, è stato offerto, come da tradizione, ai Capi Missione accreditati in Italia e alle più alte cariche dello Stato.

Frizza, che è ritenuto uno dei maggiori interpreti del teatro musicale italiano, a partire dall’amato Donizetti fino a Verdi e Puccini, per il Concerto al Quirinale ha diretto l’Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli in pagine di Cimarosa, Rossini, Mozart e Mendelssohn.

Il saluto di Mattarella

Il concerto, aperto dal saluto del Presidente Sergio Mattarella, è stato anche trasmesso in diretta da Rai Uno e in differita di un giorno da Radio 3 e Rai 5. Riccardo Frizza ha voluto ricordare in un suo messaggio che questo concerto, arrivato ad un anno esatto di distanza dalla nomina a Cavaliere della Repubblica, ha avuto per lui un significato artistico e istituzionale importante ma che lo ha anche considerato il suo personale ringraziamento al Presidente Mattarella che è anche il Presidente dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

2025, anno speciale per il maestro Frizza

Tutto il 2025 di Riccardo Frizza si sta confermando un anno speciale: da gennaio ha iniziato a dedicarsi anche alla direzione artistica del Donizetti Opera, ha diretto «La Fanciulla del West» e «Un ballo in maschera» al Comunale di Bologna, «La Favorite» a Bilbao, fra pochi giorni sarà impegnato nelle prove di «Roberto Devereux» al San Carlo di Napoli, quindi dirigerà «La Sonnambula» al Metropolitan Opera di New York e inaugurerà la stagione 2025/2026 del San Carlo con «Medea». In mezzo, tanti concerti e tanti viaggi per cercare di stare il più possibile con la famiglia.