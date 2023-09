Rezzato: un tripudio di fiori per celebrare le feste quinquennali.

Rezzato: un tripudio di fiori

Oltre 16mila fiori in carta crespa realizzati da un gruppo di 23 donne di Virle Treponti nel corso di un anno e mezzo di lavoro. Il tutto per la grande festa che animerà la frazione in occasione delle feste quinquennali in onore di Santa Sofia e della Beata Vergine Maria Regina del Rosario.

Il via domani (sabato 30 settembre 2023) alle 18 con la santa messa. Domenica 1 ottobre 2023 alle 10.30 si terrà la celebrazione presieduta dal vescovo Pierantonio Tremolada e alle 15.30 la processione dei Santi nei costumi storici. Si tratta di una festa molto sentita.

Una tradizione che si ripete

Le feste quinquennali sono un a celebrazione popolare di devozione ai Santi locali: la Beata Vergine Maria del Santo Rosario, compatrona della parrocchia, S. Sofia vedova e martire per le insigne reliquie del suo corpo e dei corpi delle sue tre figlie Fede, Speranza e Carità, e i cinque Santi Scultori, protettori nel lavoro delle cave di pietra e del marmo. Ogni cinque anni, nella prima domenica di ottobre, il paese si mette tutto in festa: la chiesa parrocchiale e le vie più recondite del centro storico sono decorate di archi luminosi, di migliaia di fiori colorati, e si prepara nel pomeriggio una solenne processione. Nelle varie ricorrenze viene portata su un carro alternatamente la statua di S. Sofia o della Beata Vergine Maria del Santo Rosario, con le insigne reliquie custodite in un prezioso reliquiario, e vi saranno rappresentati tra la cinquantina di Santi, anche al vivo i cinque Santi Scultori con i loro strumenti da lavoro.

Nella storia di Brescia leggiamo: