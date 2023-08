Rezzato: taglio del nastro al parco in onore di san Benedetto da Norcia.

Ieri (domenica 6 agosto 2023) è stato inaugurato il parco in onore di san Benedetto da Norcia e dell'Eredità dei Monaci Benedettini. Un tributo al fondatore del monachesimo occidentale oltre ad omaggiare lo straordinario contributo dei monaci dell'abbazia di Sant'Eufemia.

"Loro, con dedizione e spirito di servizio, hanno trasformato terreni inospitali in luoghi fertili, gettando le basi per la crescita degli insediamenti che avrebbero poi costituito il libero comune di Rezzato - hanno fatto sapere dall'Amministrazione - Un grazie speciale a Don Sandro Gorni, la cui ispirazione ha reso possibile questo tributo e al suo intervento da apprezzato storico. Il parco, oltre ad essere un luogo di bellezza e tranquillità, è un simbolo del nostro impegno per un futuro più verde e sostenibile, all'insegna del rispetto dell'ambiente e della valorizzazione del territorio. Come cittadini di Rezzato, abbiamo rinnovato il nostro impegno per la comunità, ispirati dai valori del lavoro, della condivisione e dell'amore per il prossimo che San Benedetto e i monaci benedettini di Sant'Eufemia ci hanno lasciato in eredità".