Rezzato, grande successo per il concerto Estivo della Banda Comunale

Il concerto estivo della banda comunale ha riscosso un grande successo di pubblico, un grande gradimento reso ancora più significativo dall'esibizione della formazione giovanile della banda. Sono stati infatti brillantemente eseguiti una serie di brani di James Swearingen, Anne McGinty e Klaus Badelt, con l'arrangiamento di Sweeney, oltre a pezzi del famoso compositore di musica per film Ramin Djawadi, con l'arrangiamento di Michael Brown.

Le musiche

La Banda principale ha incantato il pubblico fruitore con esecuzioni di opere di Luciano Feliciani, Luca Monteverdi, Claudio Mandonico e Ottorino Respighi, in un arrangiamento di Franco Cesarini. A ciò si aggiunge un pezzo di Giuseppe Manente, arrangiato da Cannistra’. Il maestro Marco Regosa ha diretto le due formazioni bandistiche.

Le parole del sindaco Ventura

Il primo cittadino Giovanni Ventura , nel suo discorso, ha espresso ammirazione per la bravura dei musicisti e del maestro. Inoltre, ha dedicato idealmente il concerto ai Picaprede, a cui recentemente l’amministrazione ha intitolato la piazzetta. Ha ricordato come gli scalpellini, con la loro ineguagliabile maestria, hanno reso famosa Rezzato in tutto il mondo, contribuendo al riconoscimento, da parte del Presidente della Repubblica, del titolo di città.

A breve al via i lavori della nuova scuola Don Minzoni

In conclusione, ha annunciato l'imminente inizio dei lavori per la costruzione della nuova scuola Don Minzoni, un istituto all'avanguardia che costerà oltre 5 milioni di euro. Questo importante investimento non solo sarà destinato a una struttura didattica moderna, ma sarà anche finalizzato alla sostenibilità. La scuola Don Minzoni sarà infatti un esempio di edificio ecologicamente sostenibile, progettato per ridurre l'impronta ambientale e promuovere un futuro più verde.