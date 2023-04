Una serie di ulteriori opere migliorative in via Sant’Angela Merici: lavori per i quali il Comune di Chiari ha stanziato circa 100.000 euro.

Restyling per via Sant’Angela Merici: investiti 100mila euro sull’area

Saranno effettuati nel corso dell’anno, più probabilmente in estate inoltrata, i lavori che interesseranno l’area a nord-est della città all’uscita del sottopasso di via Vittorio Veneto, dopo la prima tranche di lavori effettuata qualche anno fa.

Tra queste opere già realizzate ci sono state la sostituzione nell’area verde di tutti i giochi vecchi con attrezzature nuove, il rifacimento della gomma anti–trauma, il rinnovamento delle panchine e la sostituzione dei cestini e la sistemazione del relativo verde, un'area cani e si era provveduto all'installazione di 14 punti luminosi: azioni che sono servite a dare più sicurezza ai cittadini e a rendere sempre più vivi gli spazi della città.

Ora, nel corso del 2023 si investono risorse ancora più importanti per dare una soluzione alle giuste richieste provenienti dai cittadini, ovvero la riqualificazione della viabilità e delle aree di parcheggio a nord del sottopasso ferroviario di via Vittorio Veneto. Nello specifico un aumento e una riorganizzazione degli stalli di parcheggio e la creazione di nuovi tratti di pista ciclopedonale.

L’area in questione ha una dimensione di circa 2.400 metri quadrati; la soluzione individuata prevede un parcheggio con viabilità interna a doppio senso delimitato da una doppia pista ciclabile/ciclopedonale in uscita dal sottopasso e marciapiedi verso via Sant’Angela Merici con 49 stalli di sosta, con un incremento di circa un terzo degli stalli.

Verrà inoltre creata una nuova rete di scarico e smaltimento delle acque bianche e implementata l’illuminazione pubblica. Successivamente, in funzione anche delle risorse economiche disponibili, si provvederà alla piantumazione di 13 nuove essenze arboree.

«La volontà è quella di continuare, nonostante la difficoltà del contesto economico e sociale (con grave aumento dei costi delle materie prime e delle lavorazioni), in un’azione amministrativa che cerchi di intervenire non solo sui bisogni più strategici della città (scuole, piste ciclabili, teatro, caserma dei carabinieri), ma anche su quelli più quotidiani (pulizia della città, buona gestione del verde e delle strade comunali)»,

hanno spiegato dal Comune.

Insomma, pur nella rigidità del bilancio comunale di questi anni, dovuto a sempre maggiori spese sia in campo sociale, sia sul tema dei costi di gas ed energia elettrica, l’Amministrazione clarense riesce a investire risorse importanti nella manutenzione cittadina come da indicazione del sindaco Massimo Vizzardi: «continua l’impegno e l’attenzione anche ai quartieri residenziali, anche nelle piccole e medie manutenzioni, in questo caso un nuovo investimento sull’area Nord della città al fine di renderla maggiormente comoda ed ordinata e quindi decorosa».