Remedello premiato per la Giornata del verde pulito, Ceruti: "Orgogliosa del mio paese"

Remedello ha trionfato nella social call fotografica promossa da Regione Lombardia in occasione della Giornata del Verde Pulito del 26 settembre scorso.

“Sono molto orgogliosa del fatto che il mio paese, Remedello (Bs), sia stato il primo classificato, tra i Comuni con meno di 5mila abitanti, nella Social call fotografica promossa da Regione Lombardia, in occasione della Giornata del Verde Pulito del 26 settembre 2021- ha dichiarato Francesca Ceruti - Come consigliere comunale con delega all’Ambiente ed ex sindaco del paese non posso che plaudere ai volontari che hanno reso possibile questa bella giornata seppur piovosa, la cui foto ha ottenuto grande riconoscimento dal popolo del Web. Il successo a livello telematico di quest’iniziativa (si classificava tra i vincitori il Comune la cui foto “all’opera” otteneva più like) non è soltanto lo sprone per gli Enti Locali a operare bene e sempre più nella direzione di un ambiente da salvaguardare, ma è la dimostrazione, anche nel variegato mondo dei social, di un rinnovato interesse e di una maggiore attenzione verso le tematiche ambientaliste. Un tema che, come membro della Commissione Protezione civile di Palazzo Pirelli, ho sempre avuto a cuore. Abbiamo un pianeta da difendere, perché questa sarà l’eredità che lasceremo ai nostri figli. Giornate come quella del Verde Pulito, che ha premiato Remedello, indicano un più che apprezzabile senso di rispetto verso la nostra casa comune e la volontà di andare nella direzione di una regione più sostenibile. Per questo ringrazio Regione Lombardia e l'Assessore all'ambiente e clima Raffaele Cattaneo per le iniziative ambientali messe in campo.