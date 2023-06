Ramera Infissi trionfa al Memorial Massimo Salvi

Il Memorial Massimo Salvi incorona Ramera Infissi. La formazione ha battuto per 4-2 nella finalissima di domenica gli avversari del team Besa; sul terzo gradino del podio Bar Zucca e quarti i ragazzi di Ied srl.

Più che positivo il bilancio della settima edizione dell’ormai tradizionale torneo notturno di calcio a sette dedicato all’ex giocatore dell’Unitas Coccaglio e dirigente sportivo del Chiari Calcio, scomparso nel 2015 a soli 53 anni. Un’iniziativa fortemente voluta dai famigliari e amici di Massimo e organizzata dal Gso della frazione rovatese Sant’Andrea, con il patrocinio del Comune. La serata conclusiva ha ospitato, oltre ai match finali, anche l’amichevole tra la vecchie glorie dell’Unitas Coccaglio e gli amici dell’Uso Sant’Andrea, un momento sempre molto emozionante.

"Essere qui stasera per noi ha un significato profondo: ricordare una persona che amava la vita e lo sport, e lo praticava nel modo più autentico, tanto da esserne per molti un esempio. Vorremmo per prima cosa esprimere la nostra gratitudine a tutte le persone che si sono prodigate per settimane per il funzionamento perfetto di questa macchina organizzativa e per il grande impegno profuso, quindi con queste parole speriamo di raggiungere ognuno di voi. Non poteva esserci modo migliore per ricordare Massimo e una delle sue più grandi passioni".