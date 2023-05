Una lezione speciale. L’inizio di quella che sarà una, sicuramente, proficua collaborazione tra la scuola e un’associazione molto presente sul territorio.

Ragazzi del Cfp a lezione di primo soccorso con la Croce Bianca

Durante la scorsa settimana, i ragazzi di terza e quarta del Cfp Zanardelli hanno ricevuto la visita speciale dei loro «vicini». Infatti, poco distante dalla scuola si trova proprio la sede dei volontari della Croce Bianca, sezione di Chiari, capitanati da Lisetta Mingardi, che si sono trasformati in speciali insegnanti per l’occasione.

Non sono mancate le dimostrazioni di Primo soccorso, volte a far capire ai ragazzi come muoversi in caso di bisogno, ma sono stati mostrati anche alcuni casi d’emergenza (come, per esempio, la spinalizzazione a seguito di un incidente), la posizione laterale da applicare per favorire la respirazione e tanto altro ancora. Inoltre, è stato spiegato loro che tramite l’App del 112, «Where Are U» è sempre possibile lanciare l’allarme ed essere tempestivamente geolocalizzati.

L’obiettivo? Avvicinare i giovani alla realtà del terzo settore: far in modo che si buttino nel mondo del volontariato facendo il gesto più nobile del mondo, salvare delle vite.

Al Cfp di Chiari, noi volontari della Croce Bianca, abbiamo fatto una dimostrazione di primo soccorso ai ragazzi delle quarte e terze - hanno scritto - Ringraziamo in primis la preside Raffaella Galloni, l'Rspp dell'istituto Ivan Belussi, i ragazzi che hanno dimostrato vero entusiasmo in questa mattinata mettendoci attenzione e impegno. "La scuola è il nostro passaporto per il futuro".

E non è mancata la volontà di qualcuno di avvicinarsi al gruppo. Si vedrà! Nel frattempo, è stato bellissimo così: gli alunni si sono dimostrati attenti, curiosi e hanno partecipato attivamente lasciando i volontari più che soddisfatti della mattinata.