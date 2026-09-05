Quinzano è sempre più pet friendly

Quinzano d’Oglio ambisce a essere un paese sempre più pet friendly. Già nella precedente tornata amministrativa il sindaco Lorenzo Olivari aveva iniziato l’ambiziosa idea di offrire sempre più occasioni e servizi per il mondo degli amici a quattro zampe, e ora il progetto sta prendendo sempre più forma: una delle iniziative più recenti è la creazione di un canale Whatsapp dedicato.

Un canale whatsapp

“L’utilità è duplice – ha spiegato il primo cittadino – Per prima cosa si lega all’evento Dinamicamente e in secondo luogo alla volontà di costruire sempre più quella cornice pet friendly attorno al Comune di Quinzano”.

Quest’anno Dinamicamente ha una struttura più corposa con l’area pet e tutte le relative attività, consultabili sulla pagina Quinzano eventi, per questo c’era bisogno di un valido strumento organizzativo utile non solo all’Amministrazione ma alle tante associazioni che partecipano.

“Questo canale mi ha dato la possibilità di prendere contatto con vari proprietari di cani e nelle prossime giornate pubblicherò anche i sondaggi per iscriversi alle attività in modo che gli organizzatori, che sono comunque nel gruppo, avranno già una scrematura di eventuali prenotati rispetto alle iniziative che devono portare avanti. Inoltre era anche un modo per tenere coinvolti i proprietari e favorire la partecipazione all’evento”,

ha aggiunto il sindaco.

Canis in fabula

Il canale però ha una funzione ulteriore, cioè lanciare il progetto di cui si è molto parlato nello scorso mandato: Canis in fabula.

“Questo è un progetto già convenzionato col Comune di Borgo San Giacomo, ma che di fatto non è ancora partito perché rientra nell’Ares di Regione Lombardia che nelle prossime settimane andremo a siglare come accordo tra Comune e Regione in modo che i famosi 870mila euro di cui siamo risultati assegnatari potranno essere effettivamente liquidati nel corso del triennio sulla base delle opere che andremo a eseguire – ha spiegato Olivari – Tra queste c’è Canis in fabula, che attualmente consta già di sentieri percorribili: si tratta di strade bianche di campagna di collegamento, tra il parco Dna, il Castello di Padernello, la lanca di Acqualunga e il Plis Savarona parco Oglio Nord. Questi percorsi devono essere anzitutto attrezzati con panchine e fontanelle, muniti di adeguata segnalazione e anche mappati con i Gps che consentono anche, tra l’altro, attraverso l’applicazione Tabui, di percorre questi tracciati con la realtà aumentata. Inoltre, sarà realizzato anche un sito web: appena sigleremo l’accordo con Regione Lombardia potremo partire. Nel frattempo abbiamo già provveduto a finanziare delle piantumazioni su questi sentieri per renderli più agevolmente percorribili durante la stagione calda e renderli più attrattivi perché è complementare al progetto Quinzano ossigeno, cioè le 6.500 piantumazioni sul territorio quinzanese nel corso di questo quinquennio amministrativo”.

In ultimo il canale servirà anche a diffondere le notizia di Ats veterinaria, come l’informativa sulle zecche, o comunque consigli legati al benessere degli animali con l’obiettivo di essere sempre più vicini al mondo dei pet e di raggiungere più facilmente i proprietari.