Quasi 900 cittadini rimasti senza medico a Rovato, ma Ats rassicura

Servizio sanitario

Ci sono ancora oltre 1.200 posti liberi dai professionisti già operanti nella cittadina, dunque sarà garantita l'assistenza a tutti.

Non è mai facile cambiare medico di base, soprattutto se questo avviene dopo molti anni, quando si è dunque instaurato un rapporto di profonda fiducia. A Rovato, poi, è accaduto che due professionisti molto stimati abbiano terminato l’attività convenzionale come medici di famiglia, contemporaneamente, alla fine del 2021: il dottor Pietro Carlo Pasinelli, che aveva il suo studio in via Bonvicino 19/25, a due passi da piazza Cavour, e la dottoressa Maria Giovanna Venturi, che invece riceveva i suoi pazienti a Sant’Anna. Il doppio annuncio, diramato anche sul sito e sulle pagine social del Comune di Rovato, ha mandato in allarme molti cittadini, che si sono ritrovati a dover scegliere da un momento all’altro un nuovo medico. E se sono possibili più modalità per effettuare il cambio, alcuni pazienti hanno segnalato delle difficoltà e hanno manifestato grande preoccupazione di fronte all’eventualità di non riuscire a trovare un professionista disponibile ad assisterli a fronte dell’ormai diffusa e, purtroppo, nota carenza di medici di base.

Quasi 900 cittadini rimasti senza medico a Rovato

Per sapere come stanno effettivamente le cose ci siamo dunque rivolti ad Ats Brescia, e la risposta ottenuta è decisamente rassicurante. "Gli ex assistiti dei due medici recentemente cessati, residenti a Rovato, che non hanno ancora compiuto la scelta del nuovo curante sono 894 (di questi 198 sono ultra 65enni) - ha fatto sapere l’Agenzia di tutela della salute - A Rovato sono attualmente disponibili ancora 1.223 posti liberi, frutto dell'ampliamento dei posti presso i medici di medicina generale già esercenti nell'ambito comunale di assistenza primaria, come da normativa regionale del 2018 Si conferma pertanto che ogni cittadino, ex assistito della dottoressa Venturi e del dottor Pasinelli, ha la possibilità di scegliere un medico di medicina generale a Rovato». Insomma, se è vero che quasi 900 cittadini, il 22% dei quali over 65, al momento si trova senza un medico, basterà effettuare il cambio per ricevere l’assistenza di uno dei professionisti operanti in città. Le modalità per effettuare il cambio sono due: direttamente online, attraverso il sito sr.asst-franciacorta.it, o telefonando al numero 030.7103031, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, per prendere un appuntamento presso gli uffici dell’Asst di Chiari.

Inoltre, Ats Brescia ha precisato che con la pubblicazione degli Ambiti prevista a fine marzo 2022, sarà bandito «"almeno un posto di titolarità di medicina generale".