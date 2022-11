Un traguardo importante, raggiunto con impegno e non senza fatica. I Volontari del Soccorso di Chiari, fondati nel 1982, hanno spento domenica ben 40 candeline.

Quarant’anni a fianco di chi ha bisogno: traguardo per i Volontari del Soccorso

Il gruppo ha celebrato il suo compleanno «in casa» e senza troppo sfarzo: non è mancata la Messa (alla presenza dell’assessore Domenico Codoni), officiata da don Angelo Piardi, e nemmeno la benedizione dei mezzi fuori dal Duomo. Poi, in seguito, ha avuto luogo il pranzo conviviale nel quale il sindaco Massimo Vizzardi ha premiato alcuni volontari e la caposala del Pronto Soccorso.

La storia

Presieduto da Fulvio Cocciolo, coadiuvato dal Direttivo e da sua moglie, nonché segretaria Maria Teresa Raccagni, il gruppo dei Volontari del Soccorso è attivo sul territorio nell’ambito dei servizi secondari, lavora per l’ospedale, si occupa dei trasporti e di aiutare nelle esigenze della casa di riposo e di tutti coloro che ne hanno bisogno. La sua storia ha inizio da una vecchia ambulanza e un paio di volontari che, insieme, diedero vita all’associazione. Oggi, la situazione è ben diversa: i mezzi sono di più, ma soprattutto ci sono molte tute arancio pronte a mettersi a disposizione degli altri.

I festeggiamenti

Dopo la Messa e la benedizione dei mezzi, i festeggiamenti si sono spostati in un noto ristorante della Franciacorta. Durante il momento conviviale, il sindaco Vizzardi ha consegnato ai volontari Abele Bono e Luigi Cucchi un riconoscimento per i loro anni di servizio, oltre 25 (i due hanno raggiunto il limite d’età e non potranno più effettuare i servizi esterni, ma rimarranno parte attiva del gruppo) e anche alla capo sala del Pronto soccorso di Chiari, la dottoressa Lara Michieli. Presenti anche il presidente onorario Attilio Bonaita, che nei primi anni permise al gruppo l’acquisto di una seconda ambulanza, insieme alla sua famiglia, e i volontari della sezione di Badia Polesine, gemellata con quella di Chiari da molti anni.

L’intervento del sindaco

Non è mancato l'intervento del sindaco Massimo Vizzardi,