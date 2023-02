La mattinata si era aperta con la nebbia e un'aria gelida, ma nel pomeriggio il sole ha accompagnato il Carnevale di Rovato. E' stata un successo l'edizione 2023 della tradizionale festa in piazza Cavour, che domenica 19 febbraio, dopo 3 anni di stop, è finalmente tornata ad animare il centro storico. Il tema del concorso era I magnifici anni '80 e grandi e piccoli si sono sbizzarriti con travestimenti originali e realizzati artigianalmente.

Puffolandia conquista il Carnevale di Rovato

Per quanto riguarda il concorso, nella categoria Adulti il primo premio è stato conquistato da Puffolandia, il gruppo composto da ragazzi e volontari della giostra a colori. Al secondo posto l'oratorio di Rovato centro, mentre sul terzo gradino del podio le musicassette. Nella categoria Under 18, hanno trionfato le tartarughe ninja, davanti ad Aurora regina di cuori e a Leila la principessa. In giuria, accanto al vicesindaco Simone Agnelli e all'assessore ai Servizi sociali e Associazionismo Elena Belleri, il prevosto monsignor Mario Metelli, don Luca Danesi e madre Maria Antonietta Facchi dell'istituto canossiano rovatese. Presentatore Danilo Simonini.

La fotogallery

Ecco tutte le foto dei premiati, ma anche delle associazioni presenti in piazza Cavour che hanno contribuito alla buona riuscita della festa.