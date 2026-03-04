Provaglio d’Iseo e Cologne: al via il rinnovamento degli uffici postali, riapriranno a fine agosto.

Al via gli interventi a Provaglio d’Iseo e Cologne

Prenderanno il via a Provaglio d’Iseo e a Cologne rispettivamente sabato 14 e mercoledì 18 marzo 2026 i lavori di ammodernamento con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Si tratta di sedi che rientrano in Polis, il progetto di Poste Italiane per rendere più semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti. Tra gli obiettivi anche il superamento del cosiddetto digital divide in un’ottica di unione economica, sociale e territoriale.

Nel dettaglio

Gli interventi, in particolare, prevedono la riorganizzazione degli spazi e il restyling della sala al pubblico. Previsti anche nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi oltre che le operazioni ai clienti.

A livello di tempistiche, come detto, la riapertura degli uffici è prevista, salvo imprevisti, entro la fine del mese di agosto: a quella data non vi saranno solo uffici rinnovati ma gli utenti avranno anche la possibilità di richiedere non solo i servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, ma anche i servizi INPS, i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile disponibili ed avviare le pratiche di richiesta e rinnovo del passaporto.

In attesa della riapertur

In questi mesi di interventi Poste Italiane si impegna a garantire ai propri utenti la continuità dei servizi proponendo delle sedi alternative: l’ufficio postale di Iseo per i cittadini di Provaglio, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35 e l’ufficio postale di Coccaglio per i cittadini di Cologne Bresciano, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.