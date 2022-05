simbolo

La cerimonia in zona mercato si è svolta martedì 17 maggio, giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia

Inaugurate quattro panchine arcobaleno per sensibilizzare la cittadinanza alla creazione di una società sempre più inclusiva e ispirata al rispetto reciproco dell’altro.

Provaglio dice "basta discriminazioni" con 4 panchine arcobaleno

Provaglio dice no alle discriminazioni colorandosi dei colori dell’arcobaleno in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, che cade ogni anno il 17 maggio.

L’Amministrazione ha inaugurato due delle quattro panchine arcobaleno posizionate nel capoluogo e nelle frazioni come segno dell’impegno della comunità nel combattere le discriminazioni. Due sono state posizionate a Provaglio in zona mercato, una a Provezze in via San Filastro e una a Fantecolo nello spazio esterno alla sala civica.

"In questo giorno, solo 32 anni fa, l’organizzazione mondiale della sanità cancellava l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali - ha dichiarato Magdalena Preaux, consigliera delegata alle Pari opportunità - Il Comune di Provaglio d’Iseo aderisce a questa giornata perché contro a ogni forma di discriminazione e perché rispetto e dignità spettano a tutti. Queste panchine sono un simbolo concreto sul nostro territorio per sensibilizzare tutta la cittadinanza alla creazione di una società sempre più inclusiva e ispirata al rispetto reciproco dell’altro. Uno spunto di riflessione a favore della pari dignità oggi e ogni volta che qualcuno vi poserà lo sguardo".

