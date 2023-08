Primo soccorso con la Croce Bianca

«Dopo il verbo amare, il verbo “aiutare” è il più bello del mondo». La Croce bianca di Brescia, sezione di Chiari, organizza il corso di primo soccorso per diventare volontario. Il corso inizierà con la serata di presentazione che è in programma per lunedì 11 settembre e si terrà all’Istituto Salesiano di San Bernardino in via Palazzolo. Le serate informative del corso si si svolgeranno il lunedì e il mercoledì (salvo diverse indicazioni).

Le lezioni di primo soccorso a Chiari

Le lezioni comprenderanno un modulo di 42 ore per gli addetti al trasporto sanitario, più 4 ore per l’autista di trasporto sanitario. A seguire, invece, ci sarà il modulo da 48 ore per l’addetto al soccorso sanitario extra ospedalieri.

Il corso è completamente gratuito e aperto a tutti i maggiorenni. Per informazioni è possibile mandare una mail all’indirizzo chiari@crocebiancabrescia.it oppure chiamare in sede al 320.3307558 o Manuela al numero 339.7430931.