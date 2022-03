Palazzolo sull'Oglio

Ben 4mila borracce che verranno donate gratuitamente agli studenti di ogni ordine e grado di Palazzolo sull'Oglio. Un gesto allo stesso tempo simbolico e concreto per celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua e i valori di non spreco che essa porta con sé.

"Preziosa acqua": dall'Amministrazione 4mila borracce per gli studenti

È stata avviata in questi giorni, in concomitanza con il World Water Day, la Giornata Mondiale dell’Acqua che si celebra ogni anno il 22 marzo, la distribuzione di borracce in metallo che permetteranno a studenti e studentesse dall’asilo alle superiori di mettere in pratica i principi civici e ambientali di riuso e non spreco.

L’idea, promossa dall’Assessorato all’Istruzione e dall’Assessorato ai Servizi Sociali, è stata ispirata da un lato dai valori dei Comuni Virtuosi, l'associazione che unisce i Comuni italiani che attuano buone pratiche, di cui Palazzolo fa parte da tempo, e dall’altro dai lavori di studio, riflessione e analisi che le scuole stesse hanno portato avanti in questi anni.

Infatti, usare una bottiglia in metallo per avere l’acqua con sé significa diminuire drasticamente l’immissione nell’ambiente di nuova plastica (quella delle bottigliette usa e getta); scegliere un prodotto a lunga durata (acciaio e alluminio) che può essere utilizzato un’infinità di volte e riciclato, invece di prodotti a breve durata che vanno a aumentare il ciclo dei rifiuti; e ovviamente significa avere cura dell’acqua, bene essenziale per eccellenza e risorsa da tutelare e da usare con intelligenza, all’insegna della sostenibilità.

La scelta dell'Amministrazione

Con questi principi di base, l’Amministrazione del sindaco Gabriele Zanni ha quindi deciso di fare dono di queste borracce agli allievi di entrambi gli Istituti cittadini. Per il Primo Istituto Comprensivo, si tratta delle Scuole dell'Infanzia (asilo) di Sacro Cuore e San Giuseppe; le Scuole Primarie (elementari) di Sacro Cuore, San Giuseppe e San Pancrazio; le Scuole Secondarie di Primo Grado (medie) Enrico Fermi e San Pancrazio. Mentre per il Secondo Istituto Comprensivo si tratta delle Scuole dell’Infanzia Gianni Rodari di Mura e San Rocco; le Scuole Primarie di Mura e di San Rocco; e la Scuola Secondaria di Primo Grado Martin Luther King.

Oltre a loro, le borracce verranno distribuite anche ai piccoli allievi della Fondazione Asilo San Pancrazio ed agli allievi dell’Istituto Ancelle della Carità. Non solo. In virtù del progetto H2Ok, tra i vincitori del Bilancio Partecipativo 2018/2019, si è deciso di effettuare una nuova, seconda distribuzione anche per gli allievi dell’Istituto d’Istruzione Superiore Cristoforo Marzoli, che appunto avevano già dimostrato di avere a cuore la tematica.

Infatti, il progetto proposto dagli studenti, che aveva vinto circa 65mila euro finanziati dal Comune, aveva permesso non solo la realizzazione di tre colonnine per la distribuzione dell’acqua potabile (due erogatori interni e uno esterno accessibile a tutti i frequentatori del Centro Scolastico Polivalente), ma anche la sostituzione delle bottiglie di plastica con bottiglie di acciaio e alluminio riutilizzabili, una per ciascun studente e personale scolastico. Ora, a distanza di circa tre anni dalla realizzazione del progetto, nuovi studenti potranno avere anche loro le borracce.

L'intervento

I temi di sostenibilità e rispetto dell’ambiente ci sono cari da sempre e vedere con quanto impegno anche le scuole stessero lavorando sulle stesse tematiche ci ha fatto scattare la scintilla di questo progetto. Siamo contenti di dotare gli studenti palazzolesi di un accessorio che sarà utile ogni giorno e che potranno usare per molto, molto tempo. Con gran vantaggio per se stessi, per la collettività e l’ambiente.

Ha commentato l’assessora ai Servizi Sociali, Ombretta Pedercini.