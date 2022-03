Presentato il progetto e approvato in Consiglio: Barbariga pronta per la Casa di comunità.

CONVEGNO

Al Palatenda sabato pomeriggio è andata in scena una giornata che inciderà positivamente nella storia di Barbariga. Inizialmente c'è sta il convegno con la conferenza di presentazione della casa di Comunità Spoke dell'ambito 8. Il numeroso pubblico ha seguito in religioso silenzio l'esposizione dei relatori. Ad aprire il convegno portando il saluto, il sindaco Giacomo Uccelli. A seguire l'assessore regionale Simona Tironi che ha relazionato sulla riforma sanitaria regionale. Anche Giacomo Bazzoni ha ripercorso la serie di tappe che hanno portato alla riforma. Giuseppe Solazzi direttore sanitario Asst Franciacorta è entrato nei dettagli sul funzionamento e i benefici che l'intera popolazione del circondario potranno godere. Un operazione che sfrutta il finanziamento europeo del Pnrr. Il Comune di Barbariga ha messo a disposizione per 50 anni l'edificio del Municipio, la struttura entrerà in funzione nei prossimi mesi. Al termine poi c'è stato il Consiglio comunale per sancire la volontà del comune, con voti all'unanimità per: il trasferimento della nuova sede comunale e la concessione in comodato d'uso all'Asst Franciacorta dei locali dell'immobile di proprietà comunale, situato in piazza Aldo Moro, per l'attivazione dei servizi "Casa di comunità".