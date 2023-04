Dedicato alla memoria della maestra Angiolina Bresciani, sarà consegnato il 3 settembre e si articola in diverse sezioni.

Presentato il Premio letterario Franciacorta

In occasione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, l’associazione In Vino Veritas di Cazzago San Martino ha deciso di proporre un calendario ricco di eventi, tra premi, crociera in Grecia e Turchia e soggiorno in Basilicata, per promuovere la Franciacorta non solo all’interno del territorio, ma anche altrove.

Questo è per noi un anno fondamentale e un’occasione irripetibile. Con l’Associazione Terra della Franciacorta abbiamo organizzato infatti numerosi eventi che hanno lo stesso obiettivo di In Vino Veritas: la Franciacorta è conosciuta nel mondo per la produzione di vino, ma ci auguriamo tutti che in futuro possa avere un ruolo più centrale anche dal punto di vista culturale, e forse anche grazie ad eventi esemplari come i premi letterari.

ha sottolineato il sindaco di Cologne, Carlo Chiari.

Le novità

È infatti ormai giunto alla quarta edizione il Premio letterario Nazionale Franciacorta, dedicato quest’anno alla memoria della maestra Angiolina Bresciani, che verrà consegnato il 3 settembre, mentre verrà riproposto per una seconda edizione il Premio Speciale Testimonianze Franciacorta, in occasione del «Cenacolo Letterario» del 17 giugno, nella cornice del castello Orlando di Bornato. «Premieremo quindi scrittori, giornalisti, registi e altre persone di rilievo del nostro territorio, che si sono particolarmente distinti negli ultimi tre anni - ha dichiarato Mariuccia Ambrosini - Questa prima premiazione, al contrario di quella del 3 settembre, non avrà carattere scientifico, perché durante il Gran Gala’ di giugno verranno consegnati premi a persone scelte dall’associazione». A questa manifestazione, accompagnati dalla voce del soprano Valentina Giaconia, saranno anche presenti Francesco Pasini Inverardi, Angelo Brumana, Giovanni Quaresmini e Alberto Fossadri.

Il 2 settembre, invece, verrà inaugurato il Premio Nazionale Franciacorta con un concerto lirico sinfonico del direttore Giuseppe Orizio, in piazza Cavour a Rovato, a partire dalle 20.45. Durante la serata verranno annunciati i volumi dei finalisti per il giorno successivo. «Tra le novità di quest’anno, la nuova sezione di Pedagogia, oltre a quelle di Storia Contemporanea e di Letteratura Italiana Contemporanea - ha proseguito Ambrosini - Le opere dovranno essere consegnate entro il 12 giugno e i vincitori di categoria riceveranno una targa e un premio di mille euro ciascuno. Stessa scadenza anche per il concorso letterario dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, della provincia di Brescia, i quali verranno però premiati nella giornata del 23 settembre, con dei buoni per l’acquisto di libri».

Le sezioni del Premio Nazionale

Il tema della sezione di Letteratura, «Narrativa e paesaggio», quest’anno «è un po’ più libero e ampio, rispetto alla scorsa edizione - ha raccontato la professoressa e presidente di giuria Carla Bonomi - Insieme ai miei colleghi, il professor Francesco De Nicola e il professor Massimo Tedeschi, ho deciso di dedicare maggiore centralità al paesaggio naturale e a quello culturale, che non deve essere solo una splendida cornice ma, proprio attraverso la letteratura, deve essere scoperto».

Viene poi riconfermato il segmento della Storia Contemporanea «dal secolo XIX ad oggi», che lo scorso anno ha riscosso molto successo, come ha infatti evidenziato il professor Paolo Gheda, in giuria insieme a Daniela Saresella e a Massimo De Giuseppe.

Vi è infine la sezione novità, quella dedicata alla pedagogia, che secondo il professor Andrea Bobbio «è una materia molto attuale, perché il problema educativo interessa tutti. Gli studi che perverranno a me e ai miei colleghi, Domenico Simeone e Teresa Grange, infatti, saranno solo scritti dal 2019».

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dedicato, www.premiofranciacorta.net.