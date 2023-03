Presentata la 132esima edizione di Lombardia Carne

Una fiera che incarna la tradizione rovatese e al contempo sta cercando di rinnovarsi e di attrarre sempre più i giovani. E’ stata presentata ufficialmente al Convento dell’Annunciata la 132esima edizione di Lombardia Carne, in programma il 25, 26 e 27 marzo a Rovato in zona mercato.

E’ stato lo chef Andrea Mainardi, cuoco e conduttore televisivo italiano scelto come testimonial della 132esima edizione della fiera, il primo a prendere la parola alla conferenza stampa di presentazione della fiera che si terrà a Rovato dal 25 al 27 marzo.

La parola valorizzazione è quella che mi piace di più, significa che c’è una storia. A Rovato mi sono sentito subito a casa, ho visto una grande famiglia. E’ un territorio che conoscevo, visto che ho lavorato 4 anni all’Albereta a Erbusco. Racconteremo le eccellenze del territorio, ma la divulgazione va fatta arrivare ai giovani. Il mio viaggio è partito al mercato del lunedì, poi mi sono innamorato delle macellerie rovatesi: sembra che il tempo sia passato più lentamente qui.

Successivamente è intervenuto il sindaco di Rovato Tiziano Belotti, che ha spiegato che:

Lombardia carne rappresenta la nostra identità, questa fiera è un fatto culturale. Il settore agricolo è fondamentale anche per la cura del nostro territorio, ci ricorda le nostre radici. Ma la fiera è anche una vetrina per il volontariato.

All’interno della manifestazione saranno infatti presenti, con tante proposte, gli stand delle associazioni rovatesi (e non solo).

Non sono mancati i saluti di Vittorio Moretti, che con una fondazione si è preso in carico la gestione del Convento dell’Annunciata. L’imprenditore ha sottolineato la necessità di valorizzare maggiormente il settore della carne e il mercato di Rovato, al pari di come è successo per la produzione vitivinicola della Franciacorta:

Ci deve essere una regia e un coinvolgimento dei produttori per dare valore ai prodotti.

Alla conferenza hanno poi preso la parola il consigliere regionale Floriano Massardi, recentemente riconfermato in Lombardia, che ha rimarcato l’importanza delle tradizioni per la nostra identità, e Gabriella Pe, presidente dell’Associazione Ristoratori Rovato, che ha portato l’attenzione sulle degustazioni (del celebre piatto De.co, il manzo all’olio) presenti all’interno della fiera e ha ringraziato i vari partner (dai Norcini ai Panificatori, senza dimenticare la scuola Ricchino, l’associazione Tradizioni agricole di Coccaglio e l’azienda agricola San Carlo Grani).

Tra gli altri interventi quelli di Irnerio Guerini, segretario di Zona Oglio Franciacorta di Coldiretti, che ha presentato le proposte in fiera (un interessante convegno intitolato “Pac 2023 – E’ bene sapere che...”, anteprima della fiera in calendario venerdì 24 marzo alle 10 con gli interventi di Massimo Albano, direttore di Coldiretti, Angelo Frascareli, docente di Economia e Politica agraria all’Università di Perugia, Giorgio Apostoli, capo servizio zootecnia nazionale Coldiretti, Mauro Belloli, vice direttore Coldiretti e Valter Giacomelli, presidente Coldiretti e dei laboratori esperienziali per bambini) e Gianluigi Vimercati, vicepresidente di Confagricoltura, che ha ribadito la mancanza di valorizzazione dell’importanza del mondo della carne e ha annunciato il convegno di lunedì 27 marzo alle 10.30, dal titolo “Allevamenti bresciani: benessere animale e qualità della carne” (dopo i saluti del sindaco di Rovato Tiziano Belotti, interverranno Oscar Scalmana, vicepresidente di Confagricoltura Brescia, Valentina Caprarulo dell’Università degli studi di Brescia e Antonio Vitali, direttore del dipartimento Veterinario di Ats Brescia).

A seguire Michele Scalvenzi, segretario di Fondazione Cogeme, ha dato in anteprima alcune notizie sul convegno Carnem Manducare, che sarà una sorta di costola della fiera e si svolgerà a fine aprile, portado a Rovato in 4 giorni ben 70 docenti universitari da tutta Italia e anche dall’estero.

La chiusura è stata affidata a Riccardo Lagorio, che sarà protagonista di un avvincente evento in programma il 25 marzo alle 17, sul tema della carne bovina con diversi ospiti tra cui Gioacchino Bonsignore, Evelina Flachi e Luca Panichi, presidente dell’Anabic.

Il programma

Di seguito il programma completo della manifestazione:

VENERDì 24 MARZO

Ore 10 - Convegno a cura di Coldiretti Brescia presso la Sala Civica del Foro Boario

SABATO 25 MARZO

Apertura manifestazione - 132esima edizione Fiera Nazionale «Lombardia Carne»

Ore 9 - Apertura Fiera: Mostra mercato macchine e attrezzature agricole

Dalle ore 10 - Attività di animazione per bambini, scuola di equitazione, gonfiabili e giochi della vecchia tradizione

Ore 14 - Presentazione di salsiccia e castrato e degustazioni in collaborazione con allievi e soci dell’Associazione Norcini Bresciani

Dalle ore 16 alle 17 - Merenda gustosa con Denise Gottani Personal Chef

Ore 17 - Convegno a cura di Riccardo Lagorio «Carne bovina: razze, alimentazione, futuro» (in Fiera)

Ore 18 - Aperitivo giovane con stuzzichini tipici e dj-set ad un prezzo speciale di 5 euro presso gli esercizi convenzionati

Ore 20 - Galà del Manzo all’olio di Rovato (posti limitati)

DOMENICA 26 MARZO

Ore 5.30 - Ingresso animali bovini per Lombardia Carne

Ore 7.30 - Apertura Fiera al pubblico: Mostra mercato degli equini e del vitellone da ristallo - Mostra mercato ovicaprina; Mostra mercato macchine agricole e prodotti connessi

Dalle ore 9 - Attività di animazione per bambini, scuola di equitazione, gonfiabili e giochi della vecchia tradizione

Ore 9 - Inizio lavori di valutazione bestiame da parte delle Commissioni giudicatrici

Ore 9 - Preparazione di salame nostrano e degustazioni da parte di allievi e soci dell’Associazione Norcini Bresciani

Ore 10 - Inaugurazione con Autorità in visita alla rassegna

Dalle ore 10.30 - Show cooking di Franco Liloni con degustazione e musica tradizionale

Dalle ore 11 - Degustazione di manzo all’olio e prodotti alimentari della tradizione locale

Dalle ore 9 alle ore 12 - 25esima edizione del Concorso El salam pio bu de la Franciacurta: consegna salami, assaggio e premiazione del miglior prodotto

Ore 14.30 - Concorso assegnazione premio assoluto «Lombardia Carne 2023»

Ore 16 - Premiazioni ufficiali 132esima edizione

Ore 19 - Chiusura Fiera

LUNEDì 27 MARZO

Ore 7.30 - Apertura Fiera al pubblico

Dalle ore 7.30 - Apertura mercato storico settimanale di Rovato

Ore 10.30 - Convegno a cura di Confagricoltura Brescia - Unione Provinciale Agricoltori presso la Sala Civica del Foro Boario

Ore 13 - Chiusura 132esima edizione Fiera Nazionale Lombardia Carne

Eventi collaterali e convegni

- in Fiera: esposizione di opere della Scuola Francesco Ricchino di Rovato

- attività di educazione stradale a cura della sezione Autieri Franciacorta di Rovato

- mostra dell’agricoltura di Cesare Mor Stabilini «Agricoltura, lavoro e cultura»

- sabato 1 e domenica 2 aprile: seconda edizione «La VignaStorica»

- visite guidate alla scoperta della Città di Rovato in collaborazione con Iseo Guide

- dal 26 al 30 aprile, presso la Sala Civica del Foro Boario: «Carnem Manducare - La carne e i suoi divieti: storia, produzioni, commercio e salute».

Informazioni utili e prezzi

Sabato e lunedì l’ingresso è gratuito, domenica 27 marzo è al costo di 5 euro (intero, dalle ore 7.30 alle 16) o 3 euro (ridotto, over 65 anni e per ingressi dopo le ore 16). Ingresso gratuito fino a 15 anni.