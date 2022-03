Le pratiche per la concessione del posto barca passano al digitale. L'assemblea dell'Autorità di Bacino dei laghi d’Iseo, Endine e Moro ha approvato il regolamento per la gestione degli ormeggi presenti sui tre laghi di competenza, per un totale di oltre 1.600 posti barca. Contestualmente è stato redatto anche il bando per la concessione dei posti barca in area portuale ed extraportuale.

Posti barca: la domanda diventa digitale

"C'è una novità rispetto al passato – ha sottolineato Gloria Rolfi, direttore di Autorità di bacino – Le domande dovranno essere compilate e trasmesse digitalmente, attraverso un modello pubblicato sul portale web www.consorziolaghi.it".

Il bando è scaricabile direttamente dal sito, su cui è possibile trovare anche l'elenco dei porti e le mappe relative.

"La finestra per la presentazione delle domande va dal 19 aprile al 10 giugno di quest'anno – ha continuato il direttore – La durata della concessione, in caso di aggiudicazione del posto barca, va dall’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2028. Per accedere al sito saranno necessari lo Spid o la Carta d’identità elettronica. Per chi è già titolare di un posto barca, infine, sarà disponibile un modulo ad hoc: in caso il posto rimanesse libero, verrà riassegnato a quella persona, ma ciò non costituisce titolo preferenziale".

Sarà possibile reperire qualsiasi informazione anche recandosi agli uffici periferici di Autorità di bacino, a Sarnico, Lovere, Montisola e Iseo.