Poste Italiane: riapre al pubblico l’ufficio di Maclodio. L’ufficio postale di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, torna a disposizione dei cittadini con il consueto orario: da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

A Maclodio riapre l’ufficio postale

Sono giunti al termine gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione all’interno dell’ufficio postale nel comune di Maclodio, parte del progetto Polis, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Gli interventi effettuati

Sono stati diversi gli interventi che hanno interessato gli spazi dell’ufficio postale di Maclodio: dal rinnovo della pavimentazione ai lavori di tinteggiatura passando per i nuovi arredi, postazioni ergonomiche ma anche una nuova illuminazione a led a basso impatto energetico.

Passaporto

All’ufficio postale di Maclodio è inoltre disponibile il nuovo servizio di richiesta e rinnovo passaporto previa prenotazione online. Per accedere a quest’ultimo è necessario consegnare all’operatore dell’ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo invece bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica, l’operatore raccoglierà le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente.