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Poste Italiane, riaperti gli uffici di Acquafredda e Serle. Gli uffici postali tornano a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Uffici di Poste Italiane riaperti

Con un look completamente rinnovato, hanno riaperto gli uffici postali dei due comuni bresciani dopo la ristrutturazione nell’ambito del progetto Polis, l’iniziativa di Poste Italiane che vede coinvolti circa 7mila uffici postali dei comuni con meno di 15mila abitanti in Italia e punta a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale fornendo i servizi della Pubblica Amministrazione ai cittadini.

Le novità

Nuovi arredi, nuovi colori ed una sala dedicata alla clientela. Le due sedi prevedono poi una corsia per ipovedenti, soluzioni a basso impatto ambientale e un nuovo sistema di illuminazione a basso consumo energetico. È stato inoltre realizzato, in entrambi gli uffici, uno sportello ribassato, pensato per richiedere con maggiore comodità i servizi della Pubblica Amministrazione, oltre ai tradizionali prodotti e servizi postali.

I servizi offerti

Sono disponibili nelle due sedi i certificati anagrafici e i servizi INPS, tra cui il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata da Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.