Un gesto di solidarietà a vantaggio dell'intera comunità e dei turisti in occasione dell'anniversario di fondazione della Soms di Iseo.

Posizionato in piazza il defibrillatore donato dalla Società operaia

Detto fatto. Per il 160esimo di fondazione la Società operaia di mutuo soccorso ha donato un nuovo defibrillatore alla comunità, posizionandolo in piazza Garibaldi a sostituzione di quello della farmacia che ha cambiato sede.

Un ringraziamento è andato al dottor Bellini e alla famiglia della farmacia Gandossi per l'aiuto e la possibilità di installarlo sulla parete del loro edificio. Il prossimo passo sarà incentivare l’organizzazione di corsi per imparare a utilizzare il Dae.