Pontevico in movimento con il “Cammino day”

Il Comune di Pontevico, in collaborazione con ATS Brescia e Ambito 9, ha accolto i Gruppi di Cammino del territorio di ASST Garda per un pomeriggio dedicato al benessere, alla socialità e all’attività fisica.

Una giornata all’insegna dei corretti stili di vita

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Tante autorità e tanti camminatori per questo primo evento dedicato alla voglia di tenersi in forma condividendo una lunga passeggiata tre le campagne di Pontevico, con una sosta a Bettegno per fare esercizi con la chinesiologa Eleonora Finazzi di Ats Brescia, e tante chiacchere per far pesare meno la fatica, il percorso era di circa 6 km, e alla fine un bel rinfresco a base di macedonia e acqua ha accolto tutti. Il pomeriggio si è aperto con il benvenuto del sindaco di Pontevico Luca Bosio seguito dagli interventi di Carlotta Bragadina, presidente assemblea dei sindaci, Claudia Pedercini, direttore di Ambito 9, dottor Antonio Francesco Piro e dottoressa Rossella Goglioni di Asst Garda, dottor Franco Milani, direttore socio sanitario Ats Brescia, dottor Paolo Schiavini direttore socio sanitario Asst Garda e della dottoressa Giulia Zani, assessore ai Servizi sociali di Pontevico. In ultimo è da sottolineare la partecipazione all’evento di alcune ospiti dell’istituto Cremonesini con il direttore generale Maurizio Benzoni e l’educatrice Nadia Merigo, in quanto il gruppo di Pontevico punta con forza all’inclusione, infatti ad ora è l’unico che vede la partecipazione degli ospiti dell’istituto Cremonesini e gli utenti del Cdd della cooperativa Gabbiano.

“Il Cammino Day rappresenta un’importante occasione per promuovere il benessere, l’attività fisica e, soprattutto, il valore dello stare insieme. I Gruppi di Cammino sono una realtà preziosa per le nostre comunità, perché uniscono movimento, prevenzione e socialità, creando occasioni di incontro e di partecipazione. Quest’anno Pontevico ha avuto il piacere di accogliere i Gruppi di Cammino del territorio di ASST Garda in un appuntamento che inaugura una serie di iniziative che coinvolgeranno diversi Comuni. Ringraziamo ATS Brescia, ASST Garda, Ambito 9, i Gruppi di Cammino, la Croce Bianca e l’Associazione Nazionale Carabinieri, Croce Bianca e i volontari dell’Auser per la collaborazione e per aver contribuito alla realizzazione di questa giornata. “,

ha dichiarato l’assessore Zani.