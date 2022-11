Chiuso per lavori in corso dalle 22 alle 6. Il ponte che collega Paratico e Sarnico, principale infrastruttura che unisce le province di Brescia e di Bergamo, verrà chiuso al traffico nelle ore notturne per manutenzione da questa sera a venerdì mattina.

Ponte di Paratico chiuso per manutenzione da stasera a venerdì (ma solo di notte)

La comunicazione, arrivata prima dello scorso fine settimana ai Comuni interessati da parte di Anas, titolare della strada statale 469, che inizialmente prevedeva la chiusura del ponte già a partire da lunedì sera, ha creato un po’ di disagi tra i lavoratori turnisti che devono spostarsi tra le due province la sera tardi o al mattino presto. Fortunatamente, però, un altro ponte (quello tra Capriolo e la località Porto di Castelli Calepio) ha permesso ai residenti di attraversare l’Oglio.

I lavori, che si concluderanno venerdì mattina con la riapertura del ponte alle 6 e verranno effettuati a partire da questa sera alle 22 e poi ancora da domani sera allo stesso orario, prevedono la sostituzione di un giunto e il ripristino del corpo stradale e della pavimentazione del ponte. Un’opera da 20mila euro circa inserita tra gli interventi di manutenzione ordinaria dell’infrastruttura sulla quale, in media, transitano al giorno dai 10mila ai 15mila mezzi di trasporto, compresi camion e Tir. I numeri salgono nei fine settimana e in estate, quando la viabilità lungo la Ss469, già congestionata nelle ore di punta feriali, subisce dei veri e propri blocchi, con lunghissime code da Capriolo e Sarnico. Per questo i sindaci sollecitano la realizzazione della nuova tangenziale.