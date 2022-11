Non sono ancora terminati i lavori di manutenzione del ponte che collega Paratico e Sarnico. L'infrastruttura tra le province di Bergamo e Brescia dovrà restare chiusa ancora per una notte, ma la data non è ancora certa causa pioggia.

Ponte di Paratico chiuso ancora per una notte (meteo permettendo)

I lavori di sostituzione di un giunto dovevano svolgersi la scorsa settimana. Da ordinanza dell'Anas, infatti, il ponte sarebbe dovuto restare chiuso dalle 22 alle 6 da lunedì sera a venerdì mattina. Invece a causa del maltempo e di problemi organizzativi della ditta che sta eseguendo i lavori servirà chiudere il ponte ancora una notte.

Non sono pochi, nel frattempo, i disagi dovuti ai continui cambi data. Un cartello comparso a Sarnico nei giorni scorsi parlava di "chiusura notturna fino al 18 novembre", cosa che ha messo in agitazione i residenti ma soprattutto i tanti lavoratori turnisti che si spostano tra le due province. Sentita Anas, i lavori dovrebbero chiudersi entro la fine di questa settimana: il ponte verrà chiuso nella notte tra mercoledì e giovedì, oppure nella notte tra giovedì e venerdì. Meteo permettendo, perché in caso di pioggia le lavorazioni non potranno essere effettuate. L'invito, rivolto agli utenti, è di fare attenzione ai nuovi avvisi tra Sarnico e Paratico.

Quando l'infrastruttura verrà chiusa, sarà possibile spostarsi attraverso un altro ponte, quello tra Capriolo e la località Porto di Castelli Calepio.