Pompieri recuperano un cane da una cavità di 15 metri

"Rasta" sta bene, è stato portato in salvo dal personale SAF a Pertica Alta. E' successo ieri pomeriggio, venerdì.

Pompieri recuperano un cane da una cavità

Nella giornata di venerdì 7 ottobre il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) destinato all’addestramento è stato impegnato per il recupero di un cane in ambiente ipogeo. Cavità carsica di dimensioni “selettive” in località Pertica Alta, tra Livemmo e Belprato. "Rasta", il segugio maremmano tigrato si trovava ad una profondità di circa 15 metri, in buone condizioni di salute. Dopo una rapida disostruzione dell’ingresso è stato possibile accedere ad una cavità che si affacciava su una verticale di circa 15 metri, non accessibile facilmente. In posto anche il proprietario del cane recuperato sano e salvo che ringraziava tutta la squadra intervenuta per il complesso soccorso.

Il salvataggio

Il video del salvataggio

Sono state utilizzate nelle operazioni delle nuove telecamere a 360 ° per l ispezione del cunicolo, visibili in diretta su supporti telematici rendendo la strategia di intervento più sicura e mirata.