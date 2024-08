Pompieri ed autoscala per "salvare" un alveare a dodici metri d'altezza

Avevano scelto un posto un po' troppo frequentato, per costruire il loro nido. Così è nei giorni scorsi è arrivato lo sfratto esecutivo per le api dello sciame che si era insediato, regina in testa alle truppe, su una trave del Palazzetto dello Sport di Cologne.

Al lavoro i Vigili del fuoco per recuperare un alveare

Sul posto sono intervenuti nei giorni scorsi i Vigili del fuoco di Palazzolo sull'Oglio, che hanno raggiunto la trave e l'alveare con l'autoscala e hanno lavorato a lungo per rimuoverlo senza causare troppi danni ai (preziosi) insetti impollinatori. L'alveare è stato infatti affidato ad un apicoltore di Passirano, che ora troverà per lo sciame una nuova casa più comoda per tutti, umani e imenotteri che siano. Nelle scorse settimane i pompieri di Palazzolo sull'Oglio erano intervenuti per un'emergenza analoga: un nido comparso su un albero in piazza Garibaldi, sempre a Cologne.