Chiari

Presenti alla cerimonia anche numerosi amministratori della zona e i rappresentanti delle associazioni.

Celebrazioni, a Chiari, questa mattina. Artiglieri e pompieri hanno festeggiato la loro patrona, Santa Barbara.

Pompieri e artiglieri in festa per Santa Barbara

Una mattina di festa in onore della patrona, Santa Barbara. Pompieri e artiglieri si sono ritrovati prima nella chiesa di Santa Maria e poi per la deposizione della corona davanti ai monumenti.

La Messa è stata officiata da monsignor Gian Maria Fattorini e al termine non sono mancate la preghiera del Vigile del fuoco e dell'artigliere.

E' stata anche la prima uscita pubblica a seguito dell'avvicendamento nei pompieri. Al posto di Oscar Salvi e Paolo Morgano, che in questi anni hanno davvero fatto crescere il distaccamento, ci sono adesso Marco Platto come capodistaccamento e Alfredo Dotti come vice.

Il discorso

In chiesa è intervenuto anche il sindaco Massimo Vizzardi che ha ringraziato i due gruppi per quanto fanno per la comunità.

Presenti anche l'assessore di Rovato Pieritalo Bosio, il sindaco di Urago Gianluigi Brugali, il primo cittadino di Rudiano Alfredo Bonetti, il vicesindaco di Roccafranca Morris Tomasoni, l'assessore di Chiari Emanuele Arrighetti e il sindaco di Maclodio Simone Zanetti.