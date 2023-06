Sono tornati dai Campionati nazionali e dagli Italiani Assoluti portando a casa una sfilza di medaglie e successi gli atleti e le atlete della Forza e Costanza Karate, che nei giorni scorsi hanno collezionato un oro, un argento e due bronzi ai Campionati nazionali Asc e un quinto posto agli Italiani assoluti di Karate.

Podi e medaglie per gli atleti della Forza e Costanza Karate

I migliori atleti del panorama nazionale di Kata e Kumite si sono riuniti al Palapellicone di Ostia per gli Assoluti Fijlkam 2023. Più di 700 i qualificati, che si sono misurati in quella che è considerata la più importante e combattuta competizione nazionale. Non potevano mancare all’appuntamento i portacolori della società bresciana, con quattro Seniores (Matteo Bontempi, Mirco Giuliani, Federico Rosano e Cristian Zippoli) e quattro U21 (Giacomo Bontempi, Anna Guerini, Valentina Simonini e Veronica Vitali).

"Rappresentanza che non ha disatteso le attese con ben due finali per il bronzo - ha commentato il maestro Filippo La Noce - Nelle categorie femminili si è distinta la nostra giovane campionessa Veronica Vitali, che già al secondo turno si è dovuta confrontare con la nazionale Senior Erminia Perfetto delle Fiamme Oro, vincitrice della pool e oro finale nella cat. -50 kg. Ai ripescaggi dopo aver vinto due incontri di seguito, Veronica ha perso la finalina, ma ha comunque condotto la gara da protagonista, nonostante abbia compiuto da poco i 18 anni. Resta comunque un’atleta ai vertici della categoria e leader della U21".

Ottima anche la gara di Cristian Zippoli, che ha incontrato al primo turno il finalista della categoria -94 kg. Santarelli Raoul.

"Travolgente invece la fase dei ripescaggi dove Cristian ha vinto tre incontri di seguito, che però hanno pesato non poco sulle sue residue risorse - ha proseguito il maestro - Sulla finale con l’atleta della nazionale Antonio Iadaresta è stato battuto per 1 a 0 dopo un combattutissimo incontro. Senza dubbio il nostro campione resta tra i migliori della categoria e saprà rifarsi in una prossima occasione. Complimenti a tutti per l’impegno e per aver dimostrato di essere competitivi anche in una gara dove conta molto non solo la bravura, ma soprattutto l’esperienza".

Si sono invece tenuti a Rimini al Palazzetto dello Sport Rds Stadium i Campionati nazionali Asc 2023. In gara oltre 900 atleti di tutta Italia.