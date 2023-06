Plasticfree: il comune di Gussago in Parlamento.

Sono stati invitati alla Camera dei Deputati a Montecitorio i rappresentanti regionali dell’associazione Plasticfree e i rappresentanti dei Comuni Plasticfree d’Italia, compreso il Comune di Gussago. Accolti dal vice Presidente della Camera dei Deputati Sergio Costa e molti rappresentanti della Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici, il tema principale dell’incontro è stato la salvaguardia dell’ambiente.

Ai membri della Camera sono state presentate cinque proposte con l’obiettivo che di diventare mozione parlamentare, tra cui:

· Tutela e salvaguardia dei fiumi, i corsi d’acqua sono responsabili della raccolta e trasporto verso il mare di gran parte della plastica abbandonata nell’ambiente, pertanto occorre risolvere a monte il problema;

· Contrasto all’abbandono dei mozziconi di sigaretta nell’ambiente, in Italia ogni anno vengono abbandonati nell’ambiente 14 miliardi di mozziconi di sigarette che attraverso il sistema di raccolta delle acque bianche poi i corsi d’acqua vengono immessi nel mare e scambiati per cibo dagli animali acquatici.

· Contrasto all’abbandono di pneumatici nell’ambiente, al volo dei palloncini e ai festoni e coriandoli di plastica.

· E’ il momento per valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale eliminando l’utilizzo di plastiche monouso per stoviglie piatti e bicchieri e implementando la raccolta differenziata durante gli eventi.

“Per questo ultimo punto presentato è stato un onore aver ricevuto come Comune di Gussago i complimenti dai relatori per aver introdotto questo protocollo sugli eco-eventi. Infatti è stato evidenziato il fatto che sono oramai 10 anni che il Comune di Gussago ha deliberato il regolamento per le eco-feste, il quale prevede che chi organizza eventi pubblici sul territorio debba utilizzare piatti e stoviglie in materiale compostabile o in materiali riutilizzabili (ceramica, vetro, ..); il regolamento è stato deliberato nell’anno 2013 più precisamente il 22 aprile “giornata mondiale della Terra” ha sottolineato l’Assessore all’Ambiente Angelo De Pascalis.