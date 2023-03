Plastic free: il comune di Gussago premiato tra i più virtuosi.

Plastic free: l'importanza di premiare i comuni

L’inquinamento da plastica è diventato uno dei problemi ambientali più urgenti da affrontare, per la sua gravità e perché lo abbiamo ignorato per troppo tempo. L’inquinamento della plastica è uno di quegli aspetti in cui ogni cittadino può fare la differenza, riconsiderando gli stili di vita consumistici, riducendo gli acquisti e coinvolgendo la filiera produttiva, che può sostituire i prodotti plastici con prodotti realizzati con materiali alternativi. È una necessità che deve coinvolgere l’impegno di tutti ad ogni livello, dal singolo cittadino, alla scuola, alle Amministrazioni, alle aziende, ai supermercati, ecc. Premiare i Comuni per l’impegno attivo a ridurre l’uso della plastica è il più alto riconoscimento da parte di Plastic Free.

L'11 marzo a Bologna

Il Comune di Gussago verrà premiato l’11 marzo a Bologna, in occasione della cerimonia ufficiale: una valutazione basata sull’impegno ed attenzione verso l’ambiente. Sensibilizzare le persone a non utilizzare la plastica ed agire concretamente per portare il Comune ad avere un orientamento plastic free sono le due strade intraprese dalla Referente Plastic Free per Gussago Antonella Resta e dall’Assessore all’Ambiente Angelo De Pascalis, così come da tutti i volontari che partecipano attivamente alle iniziative. Non solo riduzione delle plastiche, ma anche valorizzazione del territorio, dei nostri paesaggi naturalistici ed architettonici.

Antonella Resta, Referente Plastic Free per Gussago:

“Il prezzo che stiamo pagando per questo sconsiderato uso della plastica è l’inquinamento che troviamo nei mari, nel suolo ed ora anche nel nostro piatto e nel nostro corpo. E’ tempo di adottare comportamenti virtuosi per un futuro che è solo nelle nostre mani”.

Angelo De Pascalis, Assessore all’Ambiente del Comune di Gussago: