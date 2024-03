Più Dae a Gussago: il comune vuole potenziare il sistema.

Il comune vuole potenziare il sistema: più Dae a Gussago

Un presidio automatico salvavita che risulta essere decisivo in attesa dei soccorsi: in questi casi il tempo risulta prezioso. Ecco perché attualmente il comune di Gussago sta lavorando per potenziare la presenza dei defibrillatori automatici esterni, i Dae, al fine di renderli maggiormente accessibili e consentire così di salvare il maggior numero possibile di vite.

Dove si trovano i dispositivi

Al momento su undici dispositivi disponibili, solo uno risulta essere in funzione. Quest'ultimo si trova all'ingresso della sala civica Togni. Risulta accessibile al pubblico. Gli altri sono invece collocati all'interno degli esercizi o edifici pubblici, tra questi il municipio. L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello di rendere disponibili h24 il maggior numero possibile di tali dispositivi così come quello di formare il maggior numero di persone in modo che siano in grado di intervenire in caso di emergenza.

Nei prossimi giorni verrà presentato da parte del Comune un progetto di prevenzione e potenziamento Dae per garantire una maggiore tempestività di intervento per tutti i cittadini e per coloro che si dovessero trovare sul territorio.

In evidenza un'immagine d'archivio.