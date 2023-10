Pinacoteca Internazionale dell'Età Evolutiva Aldo Cibaldi: il nuovo consiglio di amministrazione

Pinacoteca Internazionale dell'Età Evolutiva Aldo Cibaldi: nominato il nuovo consiglio di amministrazione.

Pinacoteca Internazionale dell'Età Evolutiva Aldo Cibaldi

Il nuovo Cda è stato scelto con l'obiettivo di assemblare diverse competenze ed esperienze, caratteristiche con le quali traghettare verso il futuro la pinacoteca.

Il nuovo Cda: presidente Mara Colonello

Il Dottor Massimo Terreri, laurea in Economia e diritto di impresa e della cooperazione internazionale e country manager di una primaria azienda italiana. Al suo fianco, il Dottor Davide Bonassi, laurea in economia e commercio, esperto di finanza agevolata, e la Dottoressa Ines Bresciani, laurea in lingue e letterature straniere moderne che oltre alla sua preparazione linguistica, porta con sé l'essenza e la profondità dello yoga di cui è insegnante. Il Sig. Roberto Vornoli, diploma di ragioneria,con la sua vasta esperienza nella consulenza e la preziosa indicazione della minoranza consiliare di Rezzato Democratica. A guidare questa squadra, come Presidente, Mara Colonello, maturità classica, con una solida formazione in conservazione e restauro e una passione profonda per la cultura e le arti.

Le parole dell'Amministrazione comunale