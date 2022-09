Già parroco di Iseo, Clusane e Cremignane, don Giuliano Baronio ha fatto il suo ingresso nella comunità parrocchiale di Pilzone.

Pilzone, cerimonia di insediamento per don Giuliano Baronio

La cerimonia, passo importante per l'erigenda unità pastorale delle quattro frazioni iseane, si è tenuta sabato pomeriggio nella chiesa intitolata ai Santi Pietro e Paolo. Ad attendere il sacerdote la comunità di fedeli e il sindaco Marco Ghitti. A presiedere la Messa invece il vicario generale della Diocesi di Brescia, monsignor Gaetano Fontana.

Nel corso dell'omelia il neo parroco, che subentra a don Claudio Pezzotti, ha sottolineato la necessità di favorire una crescita concorde delle quattro parrocchie, sviluppandone le potenzialità.

Per l'occasione non sono mancati l'esibizione del Coro Isca, diretto dal maestro Ferdinando Mottinelli in chiusura della cerimonia, e un momento conviviale all'oratorio di Pilzone.