Piede diabetico e sua gestione nel percorso di presa in carico di Asst Franciacorta: cosa c'è da sapere.

Asst Franciacorta: piede diabetico e sua gestione nella presa in carico

Il modello sviluppato da Asst Franciacorta prevede un approccio integrato, multidisciplinare e orientato alla presa in carico del paziente. In questo contesto, il presidio ospedaliero di Chiari si distingue per l'eccellenza del suo servizio di Emodinamica e per l’efficace sinergia tra le competenze di specialisti dedicati, come il chirurgo vascolare Paolo Re e lo specialista in Emodinamica Francesco Dallavalle. La collaborazione tra questi due professionisti, attiva da oltre vent’anni, è esempio concreto di come la condivisione di esperienze e l’integrazione di competenze possano tradursi in un miglioramento continuo della qualità delle cure. L’obiettivo è comune e chiaro: offrire ai pazienti trattamenti sempre più personalizzati, efficaci e tempestivi.

Una realtà di eccellenza

Il servizio di Emodinamica della SC Cardiologia dell’Ospedale di Chiari è un punto di riferimento per la rivascolarizzazione periferica e il trattamento delle patologie vascolari agli arti inferiori e superiori. In particolare, la gestione del piede diabetico rappresenta un'eccellenza all'interno del percorso di cura di ASST Franciacorta. Questo si inserisce in un modello organizzativo avanzato, basato sull’integrazione tra Emodinamica, Chirurgia Vascolare, Diabetologia, Emodialisi e Sala Operatoria. Il percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) definito tra la Diabetologia e la Chirurgia Vascolare garantisce una presa in carico precoce e sistematica dei pazienti a rischio di lesioni gravi e amputazioni, con l’obiettivo di ridurre l’impatto sociale e clinico di una patologia ancora oggi troppo diffusa.

L’ambulatorio di Diabetologia, attivo in cinque punti sul territorio di ASST Franciacorta, segue circa 7000 pazienti (dati degli ultimi due anni) e svolge un’intensa attività di screening per l’identificazione precoce dei fattori di rischio. Nel solo 2024, sono state effettuate circa 320 prestazioni dedicate al piede diabetico, tra medicazioni avanzate, debridement chirurgici e valutazioni cliniche multidisciplinari. Di questi pazienti, circa 70 hanno beneficiato di un intervento di rivascolarizzazione percutanea presso il laboratorio di Emodinamica, mentre una ventina ha necessitato di un intervento chirurgico di rivascolarizzazione. L’Emodinamica, classificato come servizio di secondo livello, garantisce un’attività costante per le patologie elettive, oltre che in regime d’urgenza.

L’Emodinamica assicura H24 il trattamento dell'infarto miocardico acuto, che è risultato tra le prime Emodinamiche in Italia secondo i parametri del Piano Nazionale Esiti (PNE). Ogni anno vengono effettuati oltre 100 interventi di rivascolarizzazione degli arti inferiori, l’80% dei quali con metodiche endovascolari mini-invasive, come l’angioplastica percutanea (PTA), con o senza l’uso di stent. L’elevato livello qualitativo del servizio è garantito anche da un costante aggiornamento del team medico, favorito da collaborazioni con istituzioni prestigiose come l’Ospedale San Raffaele di Milano e l’Università di Brescia. Fondamentale, inoltre, è il coinvolgimento dei medici di medicina generale e del servizio di diagnostica, per assicurare un percorso di cura realmente personalizzato.

Vincente il confronto fra specialisti

“La medicina è in continua evoluzione, e il confronto tra specialisti è essenziale per affinare metodologie e offrire trattamenti sempre più efficaci,” sottolinea Paolo Re, responsabile Chirurgia Vascolare. “La nostra collaborazione rappresenta un modello di crescita e innovazione costante.”

Dello stesso avviso Francesco Dallavalle, specialista in emodinamica, che evidenzia:

“L’approccio multidisciplinare ci permette di ottimizzare i percorsi terapeutici e adattarli a ogni singolo paziente. L’integrazione delle competenze è il vero punto di forza di questo servizio.”

Il modello messo in atto da ASST Franciacorta rappresenta quindi una realtà virtuosa, dove la competenza professionale, la sinergia tra specialisti e l’attenzione alla persona convergono in un unico obiettivo: garantire cure tempestive e di qualità, mettendo sempre il paziente al centro del percorso.