“Piccola oasi”: un’aps ricca di creatività in cui poter trovare animali e tante proposte per tutti

Chiudete gli occhi e immaginate di essere circondati da vasti campi verdi, come sottofondo il canto delle cicale, e una lieve brezza, che nonostante le temperature roventi riesce a farsi strada.

Una piccola, grande oasi

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Ora potete smettere di immaginare e raggiungere la Piccola oasi aps, a pochi minuti dal centro di Verolavecchia, immersa in paesaggio da cartolina, perché anche qui nella Bassa la natura sa dire la sua, l’associazione che si prepara a spegnere una candelina il prossimo settembre è frutto di un sogno accarezzato per molto tempo da Ilenia Dagani, fisioterapista, e dal marito Michele Sivalli, programmatore. Ilenia e Michele sono appassionati di natura e animali, di quelle passioni così forti e sincere che il loro desiderio era quello di trasmetterlo agli altri, così per anni hanno immaginato e progettato non solo la loro vita in campagna fino a trovare la cascina giusta dove trasferirsi con la famiglia, compresi tre cavalli, tre cani, un gatto domestico e uno che ogni tanto va a fargli visita, e la vita all’associazione Piccola oasi. Al centro il desiderio di trasmettere e riallacciare il rapporto con la natura in un modo semplice e sincero partendo proprio dalle loro passioni.

“Io sono una fisioterapista specializzata in riabilitazione equestre al Niguarda di Milano – ha iniziato Ilenia – cioè tra le mie competenze c’è l’utilizzare l’animale per recuperare situazioni di disabilità sia cognitiva che motoria”

Quindi sono partiti da qui: una casa in campagna, che circondata dai campi è a tutti gli effetti una vera e propria oasi di pace, che ha aperto le sue porte per dare vita a una quantità sconfinata di interventi, a partire proprio da quelli terapeutici, collaborando con enti, associazioni e diverse figure professionali come la pedagogista Danila Gennari con la quale sono stati fatti anche numerosi laboratori creativi per bambini, ultimo solo in ordine di tempo il grest, che sta per concludersi per poi riattivarsi l’ultima settimana di agosto e la prima di settembre. Del resto la Piccola oasi è un luogo ideale per i piccoli che possono esplorare la natura in sicurezza, conoscerla, imparare a rispettarla, animali compresi. Non si parte montando il cavallo, ma avvicinandosi a questo straordinario animale con rispetto, prendendosi il giusto tempo, spazzolandolo, conducendolo da terra, del resto per le cose belle e profonde è necessario abbandonare la fretta, anche questa è una prerogativa di questa associazione: una piccola oasi di calma, dove non c’è posto per la frenesia. Tanti gli incontri per gli adulti: yoga, seminari sulle erbe selvatiche, incontri sul benessere della donna, come prendersi cura del pavimento pelvico, e non solo solo: in primavera è stato organizzato un convegno per gli studenti dell’Università di Brescia sugli interventi assistiti con animali, che è un po’ il fiore all’occhiello della Piccola oasi. Insomma in poco meno di un anno tanto è stato fatto e ancora di più è in cantiere, come un corso di giocoleria a cavallo che inizierà a settembre, al centro la natura, gli animali, il desiderio di riconnettersi con un mondo più lento e genuino per il proprio benessere.