Procedono spediti e in linea con il cronoprogramma i lavori per la riqualificazione del Palazzetto dello Sport di via Martiri della Libertà. L’obiettivo è concluderli entro la fine dell’anno per poter riportare il Volley Iseo "a casa".

Per fine anno il Volley di Iseo tornerà ad allenarsi "a casa"

L’opera da 1.360mila euro, finanziata per 616mila euro grazie a un contributo del Pnrr e per la restante somma dall’avanzo di Amministrazione, prevede anche la riqualificazione del campetto polifunzionale esterno, ora occupato dai mezzi e dal materiale.

"Nel dettaglio, per quanto riguarda le lavorazioni esterne, tutte le demolizioni e gli scavi risultano eseguiti e nei prossimi giorni, tempo permettendo, dovrebbero iniziare le opere propedeutiche alla realizzazione degli ampliamenti previsti e le rampe di accesso finalizzate a eliminare le barriere architettoniche - ha spiegato Cristian Quetti, assessore ai Lavori pubblici - Per quanto riguarda gli interni, le nuove tramezzature sono state tutte completate così come la predisposizione di tutti gli impianti e dei sottoservizi".

Al via anche le installazioni e lavorazioni per l'adeguamento sismico.